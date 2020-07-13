Тиждень з 13 по 19 липня 2020 року створить чергові конфлікти у любовному житті деяких знаків Зодіаку. Проте інші зможуть насолодитися романтикою та коханням другої половинки. Яким цей тиждень буде для вас – читайте любовний гороскоп від LifeStyle 24.

Журналісти 24 каналу дізналися, чого чекати кожному знакові Зодіака у стосунках на цей тиждень – з 13 липня по 19 липня 2020 року.

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Любовний гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 року для Овна

Цього тижня, за словами астрологів, Овнам варто бути більш уважними до своєї другої половинки, діяти відповідно до ваших настроїв та слухати своє серце. Якщо ви відчуваєте, що охололи до партнера, то спробуйте зробити якісь кроки, які допоможуть це виправити. Спільними зусиллями ви знайдете гармонію та злагоду в стосунках.

Якщо Овни самотні, то цей тиждень – чудовий час, щоб нарешті підійти до людини, яка вас давно цікавить, і зізнатися у своїх почуттях. Вас може захопити запаморочливий і дуже пристрасний роман.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 року для Тельця

У період з 13 по 19 липня в любовному житті Тельців буде панувати гармонія. Але все, астрологи рекомендують вам висловлювати свої почуття трохи відкритіше, щоб ваш партнер міг їх зрозуміти. Заплануйте щось романтичне на вихідні або сходіть на побачення. Уникайте всіх суперечок та будьте чесними один з одним.

Одиноким Тельцям варто зрозуміти, що зміна статусу вашого любовного життя залежить від вас. Можливо, слід звернути увагу на вашу колегу чи знайомого. З цього може вийти щось дуже цікаве.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 року для Близнюків

В найближчий тиждень ваші стосунки увійдуть у хорошу фазу, оскільки всі конфлікти між вами та вашим партнером нарешті вирішаться. Ви зробите своє життя ще кращим, якщо заспокоїтесь і виявите більше інтересу та прихильності до коханої людини. Вам зараз необхідно добре провести час, тож заплануйте романтичний вечір.

Самотнім Близнюкам не варто розчаровуватися. Насолоджуйтеся своїм життям та літом. Зірки передбачають, що нове кохання настане тоді, коли ви цього найменше очікуватимете.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 року для Рака

Ракам цього тижня варто докласти певних зусиль, щоб зблизитися з партнером. Не залишайте їх "на другому плані" та не провокуйте ревнощів без причини, бо все це може призвести до конфліктів. Ви можете спробувати їх уникнути, якщо більше часу приділятимете другій половинці і скажете, наскільки вона важлива для вас.

Ракам, які не мають стосунків, варто нарешті знайти собі партнера. Прийміть рішення у користь кандидата, який давно виявляє до вас почуття, і перестаньте сумніватися в ньому. Можливо, у вас складуться чудові стосунки.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 року для Лева

Левам цього тижня астрологи не рекомендують згадувати про минулі конфлікти та не створювати непорозуміння в парі. Побудьте наодинці та подумайте про стосунки. Щоб уникнути зайвих проблем, варто звести ваше спілкування до мінімуму і зайняти "вичікувальну позицію". Це допоможу уникнути сварок. До кінця тижня спробуйте налагодити стосунки.

Самотнім Левам варто продовжуйте спілкуватися і зустрічатися з людьми, які вам подобаються та з якими ви маєте спільні інтереси. Але починати серйозні стосунки вам поки не варто, зачекайте з цим.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 року для Діви

Дівам варто чекати вдалий тиждень. У ваше любовне життя увірвуться події, що визначать майбутнє, а також принесуть зміни, які ще більше зблизять вас з другою половинкою. Загалом, все буде проходити позитивною і це надихне на нові подвиги в ім'я любові.

Цей тиждень змусить Дів побачити, наскільки спільного ви маєте з оточуючими людьми, незалежно від того, ви є самотніми або в стосунках. Ви будете дуже комунікативні, і це принесе вам полегшення та новий підхід до кохання.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 року для Терезів

Найближчий тиждень для Терезів може виявитися чудовим, якщо ви проводитимете багато часу разом та зможете вирішити деякі проблеми у стосунках, які викликали сумніви. Астрологи радять насолоджуватися часом разом і позбутися думок, які вас турбують.

Одиноким Терезам варто радіти чудовими днями наодинці, адже зовсім скоро ви зустрінете людину, про яку мрієте. Залишилося трохи почекати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 року для Скорпіона

Скорпіонам варто нарешті припинити мріяти і подивитися на деякі речі більш реалістично. З’ясуйте, чого ви хочете від свого партнера і які ваші потреби. І лише тоді ви зможете мати чудові стосунки з партнером. До того ж, можна зробити другій половинці подарунок за те, що пережили вони поруч з вами.

Якщо Скорпіони самотні, то астрологи радять залишайтеся спокійними та придивитися до свого оточення. Можливо, серед ваших друзів є людина, яка вам ідеально підходить. Але не поспішайте, спробуйте спочатку зрозуміти його/її наміри.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 року для Стрільця

Цього тижня ваші стосунки складатимуться добре, і ваш партнер буде приємно здивований від сюрпризів. Очікуйте позитивні зрушення в стосунках, адже всі негаразди ви вже пройшли. Деякі щасливі Стрільці можуть зважитися на серйозні кроки чи навіть новий етап у стосунках.

Одиноким Стрільцям потрібно приділити свою увагу тим, хто цього заслуговує і хто щиро зацікавлений у вас, і припиніть спілкування з людьми, які зрадили вас у минулому. Будьте відкриті до нових знайомств, а минуле залиште в минулому.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 року для Козерога

За словами астрологів в найближчі дні ваші стосунки будуть чудовими, якщо ви не будете згадувати речі, які турбували вас обох протягом останніх кількох місяців. Тримайте себе в руках і не перевіряйте відносини на міцність. Краще складіть нові плани на майбутнє і встановіть правила, які оживлять вас і ваші стосунки.

Самотнім Козерогам варто придивитися до кандидатів на ваше серце. Адже цього тижня ви можете вирішити, що настав час створити стосунки. Успіх буде на вашому боці.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 року для Водолія

Водоліям зірки обіцяють захоплюючий тиждень з великими перспективами на майбутнє. Але для цього вам варто ще дізнатися про партнера багато нового та познайомитися з його прихованими якостями. Але загалом ваші стосунки покращаться і ви знайдете гармонію.

Одиноким Водоліям астрологи радять підготуватися, адже ваша самотність не триватиме довго. Ваші друзі познайомлять вас з особливою людиною, яка вам сподобається.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 року для Риб

Рибам цього тижня потрібно придивитися до свого партнера, чи справді вони заслуговують на те, аби бути поруч з вами і чи роблять вони вас щасливими. Не бійтеся говорити з ним/нею про свої проблеми. Також не варто провокувати ревнощі чи конфлікти в парі.

Самотнім Рибам треба постаратися провести якомога більше часу з оточуючими людьми і друзями. Не зациклюйтеся на пошука кохання, адже ваш час ще не прийшов.