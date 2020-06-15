На тиждень 15 – 21 червня 2020 року для кожного знаку Зодіаку зірки готують щось особливе. Тож, якщо хочете знати, як складуться ваші стосунки на найближчі дні – читайте любовний гороскоп на цей тиждень.

Журналісти 24 каналу підготували для вас любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 року. Він дасть наближену інформацію, чого вам чекати у любовній сфері.

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Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 року для Овна

Цього тижня Овни відчуватимуть прихильність планет, їх переслідуватиме успіх у любовній сфері. Зокрема, ви зможете добре провести час із коханою людиною та переконаєтеся, що ваші стосунки покращилися і тепер все буде добре.

Проте в деяких представників Овна під кінець тижня буде відбуватися плутанина, але ви зможете прояснити ситуацію. Щирість врятує стосунки: на місце інтриг та ревнощів прийде свобода, що обов'язково зніме тягар з душі Овнів та їх партнерів.

Самотні Овни зможуть познайомитися з цікавою людиною, яка відіграє значнеу роль у їхньому житті. Яку саме – вирішувати вам.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 року для Тельця

Цього тижня Тельці будуть чудово проводити час зі своїм партнером у мирному та романтичному настрої. Намагайтеся вгамувати напруження від вашого повсякденного життя, не даючи йому зіпсувати приємну атмосферу. Бо в іншому випадку, це внесе нестабільність в стосунки з партнером.

Окрім того, астрологи радять не поспішати з висновками та з вибором, а також не покладати надій на ідеально щасливе майбутнє, бо до кінця тижня може відбутися щось несподіване.

Натомітсь одиноких Тельців до кінця тижня чекає багато пристрасті, що дасть їм можливість розважитися та познайомитися з цікавими людьми.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 року для Близнюків

На цьому тижні у Близнюків не все може піти гладко, адже ваш коханий може зіпсувати вам позитивний настрій. Щоб цього уникнути, краще не починати вирішувати серйозні питання чи конфлікти. Все в особистому житті зараз залежить від виявленої уваги, зацікавленості та ініціативи. Тож, зірки радять найближчими днями розслабитися і насолодитися компанією свого партнера.

Якщо Близнюки самотні, то, за порадами астрологів, варто підходити до питань особистого життя з таким же оптимізмом, адже ваш емоційний баланс – це найважливіше і допоможе вам знайти свою людину.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 року для Рака

У період з 15 по 21 червня Раків чекає дуже хороший тиждень у любовному житті, оскільки ваші стосунки з вашим партнером зміцняться і вам вдається знайти приємні переваги один одного.

Також не соромтеся поговорити з другою половинкою про свої бажання та найпотаємніші думки, оскільки це може допомогти вирішити багато таємниць, які існували між вами. Кінець тижня є ідеальним часом, який можна провести романтично та емоційно.

Якщо самотні Раки познайомилися з важливою людиною, то цього тижня будьте обережні, адже, як попереджають астрологи, у вашому житті можуть з'явитися колишній партнер. Тому бажано утриматися від ностальгії і спогадів, щоб неприємні деталі минулого не вплинули на ваше майбутнє.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 року для Лева

Цього тижня любовне життя Левів буде відповідати ейфоричному та щасливому настрою. Цей позитив охопить ваші стосунки як тепла ковдра і принесе вам і вашому партнеру чудові хвилини радості. Ви незабаром побачите, що щастя – у дрібницях. Під таким позитивним настроєм дотик та обійми вашого партнера відчуватимуться по-особливому приємними.

Якщо ви самотні, то вам варто очікувати речей, яких Леви ніколи раніше не відчували. Тож, не бійтеся ризикнути. І хоча вас будуть долати сумніви, які змушуватимуть відкладати доленосний крок, справжня любов завжди дочекається свого часу.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 року для Діви

Для Діви цей тиждень буде дуже особливим і допоможе вирішити багато проблем, адже ваш партнер буде готовий пробачити вам що завгодно. Не бійтеся зізнатися їм у своїй любові, оскільки це допоможе їи припинити сумніватися у стосунках. Все, що вам потрібно робити у найближчі дні – це насолоджуватися один одним і віддаватися своїм емоціям.

Астрологи радять, якщо це дозволяють обставини, поговорити на відверті теми, тим самим звільнивши себе від вантажу минулих проблем . Через брак такої можливості, краще постаратися своїми силами впоратися з невизначеністю і почати нову главу життя.

Якщо ж Діви самотні, то астрологи прогнозують великі зміни у вашому житті. Тож, не поспішайте, дочекайтеся свого часу. Якщо у вашій голові з'являтимуться приємні спогади минулих стосунків, то постарайтеся їх заспокоїти та почати нову главу життя.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 року для Терезів

У період з 15 по 21 червня Терези можуть досягти багатьох речей у любовних питаннях, якщо ви вирішите рухатися більш рішуче. Ключ – у ваших руках та поведінці, тому не губіться всередині себе та приділяйте більше часу партнерові. Висловлюйте йому/їй свою любов та чесність, і він/вона буде ставитися до вас краще, ніж ви їх очікуєте.

Якщо Терези самотні, то астрологи радять їм розірвіть "старі ланцюги" і залишити своє серце відкритим для нових вражень та почуттів. Не бійтеся впускати людей у своє життя.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 року для Скорпіона

Цього тижня від проблем Скорпіонів найбільше постраждає саме їхня друга половинка. Адже ваш партнер завжди слухає про ваші негаразди, підтримує і втішає. Тож, варто нарешті показати їм свою любов та вдячність. Зробіть кроки, які здивують кохану людину і винагородять їх за віру в вас. Без них нічого в у вас не вийшло.

Астрологи запевняють, що у закоханих Скорпіонів цього тижня голос серця візьме верх над аргументами розуму. Якщо не можете визначитися, зверніться за підтримкою до близьких людей.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 року для Стрільця

Стрільцям цього тижня варто чекати дуже приємний тиждень, якщо вони виконаєте дві передумови: будете добрими зі своїм партнером (якщо посварені, то помиритеся), а при необхідності потрібно навіть йти на компроміс, а також припините заморочуватися всіма проблемами, крім стосунків. Говоріть з партнером прямо і чітко, з люблячим і розуміючим настроєм.

Натомість закохані Стрільці на цьому тижні можуть самі собі створити проблеми. Тому будьте терплячими та зважайте на те, що ідеальних людей не існує. А з людиною, яка вам давно подобається, радимо душевно поговорити.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 року для Козерога

Астрологи радять Козерогам на цьому тижні стримувати свої емоції та "не вибухати" перед партнером. І якщо ви хочете позбутися від напруження, то не варто виливати весь негатив на другу половинку, краще влаштуйте романтичний вечір, який розслабить вас і допоможе позбутися стресу. Кінець тижня є ідеальним часом ​​для сюрпризів, розваг і всього, що ви забажаєте.

Самотнім Козерогам варто просто відкинути негативні думки та просто рлозслібаитися. Не накручуйте себе наперед, зачекайте, все вирішиться саме по собі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 року для Водолія

Любовне життя Водоліїв на найближчі дні буде досить бурхливим. Те, як ви поводитесь із другою половинкою, визначатиме, як розвиватимуться ваші стосунки. Тому астрологи радять вибирати шлях миру та любові. Романтичний вечір, обійми чи поцілунки можуть розслабити вас і зняти напруження.

Водоліям, які нещодавно закохалися, планети шлють енергетику підтримки, зокрема вас чекають вдалі побачення, цікаві розмови, незвичайні новини та приємні зміни. До того ж, на вулиці вже літо, тож не втрачайте можливість для вдалого знайомства.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 року для Риб

У любовному житті Риб цього тижня чекають значні покращення. Ви зможете розібратися в конфліктних ситуаціях, які стали для вас тягарем, і будете ставитися з розумінням до всього, і це заспокоїть вашу душу.

А у закоханих Риб на цьому тижні може скластися хитке становище. З одного боку, не захочеться втрачати вдалий момент для ініціативи, а з іншого – щось може піти не так. Тож, астрологи радять знизити градус очікування і задовольнятися тим, що вже вдалося досягти.