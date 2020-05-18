Любовний гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Цей тиждень для кожного знаку Зодіаку принесе романтичні несподіванки. Тож, прочитайте гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку, щоб знати, як складуться ваші стосунки на найближчі дні.

Читайте детальніше про кохання та стосунки всіх знаків Зодіаку на тиждень 18 – 24 травня 2020 року.

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Любовний гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 18– 24 травня 2020 року для Овна

Намагайся цього тижня стримувати свої емоції, не варто переживати через дрібні негаразди. Перш, ніж вилити гнів на кохану людину, розберіться в собі і своїх почуттях. Овнам не даватимуть спокою ревнощі, привід для яких буде абсолютно незначний. Тож, не перетворюйтеся в шпигуна і не дорікайте свою половинку, якщо не хочете спровокувати скандал, про який потім будете шкодувати.

До кінця тижня Овни зможуть підняти відносини з коханою людиною на новий рівень! Зірки говорять, що ви сміливо можете брати ініціативу в свої руки, особливо не стараючись при цьому: навіть маленький крок може послугувати каталізатором процесу і багато чого змінити.

Тим, хто самотній, не варто втрачати самовладання і поспішати з вибором супутника: зірки зіштовхнуть вас з легким захопленням, яке навряд чи можна назвати любов'ю всього життя. Але цей тиждень точно буде насичений спілкуванням.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 18– 24 травня 2020 року для Тельця

Кінець травня обіцяє Тельцям відмінний настрій і приємні зміни, які потрібно розділити з коханою людиною. "Корабель любові" обов'язково обійде всі скелі, якщо тверезо оцінювати те, що відбувається і прораховувати наперед можливі наслідки прийнятих рішень.

У тих Тельців, які лише нещодавно почали вибудовувати відносини, з'явиться нестримне бажання переробити супутника за власним шаблоном. Подібна поведінка не приведе ні до чого хорошого. Або поставте крапку в романі, або навчіться сприймати людей з усіма їх недоліками.

Самотні Тельці зможуть привернути увагу протилежної статі і досягти успіху в особистому житті, але не забудьте врахувати минулий життєвий досвід.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 18– 24 травня 2020 року для Близнюків

Деяким Близнюкам з 18 по 24 травня буде важче підтримувати гармонію у відносинах. Крім того, поведінка коханої людини може відрізнятися підвищеною емоційністю і підозрілістю. Тому проявіть гнучкість і спокійно ставтеся до перепаду настрою партнера.

Проте до кінця тижня ви зрозумієте, що не можете жити без коханої людини і, можливо, зважитеся або отримаєте пропозицію руки і серця. Натомість у сімейних Близнюків нарешті настає період гармонії.

Тим Близнюкам, які поки самотні, зірки допоможуть викликати інтерес до себе – проте, чекайте на незвичайне знайомство з людиною, яка спочатку буде не зовсім в вашому смаку. Це забезпечить Близнюкам необхідне загострення пристрастей і гостроту відчуттів.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 18– 24 травня 2020 року для Рака

Цього тижня особисте життя Раків залежить від їхнього вміння приймати інтуїтивні рішення, не заглиблюючись в сумніви і занадто довгі роздуми. Ініціатива і розвинена інтуїція приведуть до щасливого завершення всіх починань. Якщо хочете привнести різноманітність у відносини, зробіть сюрприз своєму супутнику. У разі виникнення критичної ситуації у відносинах з коханою людиною зверніться за допомогою до близьких людей.

Одиноким Ракам на цьому тижні слід діяти так, як велить їм серце. Якщо ви самотні, то можете дозволити собі легкий флірт. Але зірки не радять приймати занадто близько до серця знаки уваги від чужої людини. Ви або потрапите в незручну ситуацію, або зв'яжетеся з тим, хто насправді виявиться не таким вже й ідеальним. Раки, які перебувають у шлюбі, не відчують жодних змін.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 18– 24 травня 2020 року для Лева

У першій половині цього тижня Левам доведеться трохи понервувати – їх супутники, схоже, не збираються виконувати даних обіцянок. Нагадувати марно, бо це може викликати сварку. Та й взагалі, подумайте про те, наскільки серйозними можуть бути почуті вами слова. У другій половині тижня ситуація стабілізується і ви зможете домовитися з коханою людиною про те, що вас хвилює. Минулі помилки і закиди будуть забуті, якщо проявити терпимість і схилити партнера до відвертої розмови.

Самотніх Левів чекає нове любовне захоплення, з яким вони можуть провести більшу частину тижня, головне, не будувати великих очікувань, бо є ризики розчаруватися через розпливчасті обіцянки нового партнера. Тому не спішіть будувати планів на майбутнє. Зірки радять тобі жити моментом і уважно спостерігати за діями партнера.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 18– 24 травня 2020 року для Діви

Зірки попереджають, що цього тижня душевні переживання можуть перешкодити Дівам будувати відносини. А все тому, що ви можете несподівано приревнувати свою кохану людину до його минулих відносин. Можливо, причиною тому послужать спогади, а може, доля зіштовхне вас з колишнім партнером обранця. Але, щоб уникнути конфлікту, представникам цього знака Зодіаку потрібно визнати свою неправоту, усвідомити страхи або неприємні риси характеру. Астрологи радять забути про все погане та не бути егоїстом, щоб налагодити щасливі стосунки.

Ті Діви, які зараз самотні, на цьому тижні зможуть усунути зі свого життя суперників і суперниць, не докладаючи до цього особливих зусиль. Тож, насолодіться часом з тим, хто вам подобається, та спробуйте висунути стосунки між вами на новий рівень.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 18– 24 травня 2020 року для Терезів

В багатьох Терезів з 18 по 24 травня можуть загостритися суперечності у відносинах з партнером. Причиною цього стануть раптові негативні емоції, образи минулого чи внутрішні страхи. Астрологи кажуть, що аби налагодити гармонію, досить просто змінити точку зору на ситуацію. Ключем до душевної рівноваги стане спокійне ставлення один до одного.

До кінця тижня Терезам необхідно оживляти відносини, вносити в них щось нове, щоб не набриднути своєму партнерові. Не соромся пробувати щось нове, незвичайне і ви отримаєте винагороду.

Зате одиноким представникам цього Знака вдасться заполонити серце давно вподобаної людини. Проте, зірки не радять одразу заводити новий роман – це може стати причиною для пліток і неприємностей у вашому оточенні. радимо якийсь період часу потримати ваш зв'язок в секреті.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 18– 24 травня 2020 року для Скорпіона

Для Скорпіонів кінець травня може стати неспокійним часом, бо вас доведеться у всьому шукати компромісні рішення, а іноді навіть погоджуватися з тим, з чим ви явно не згодні. Але це допоможе уникнути конфліктних ситуацій. Успіх в особистому житті здебільшого буде залежати не від ваших дій, а від того, що ви не будете робити. Іноді корисно грати за чужими правилами.

Вільним Скорпіонам варто подбати про свою репутацію і почати активні дії. Якщо ви поки не знайшли собі пару, то можете розраховувати на ваше везіння. Людина, якою ви були захоплені, покаже свою взаємність. Деяких Скорпіонів чекає цікаве знайомство.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 18– 24 травня 2020 року для Стрільця

На щастя у особистому житті Стрільців можуть повпливати дії таємних заздрісників і людей, які хочуть зруйнувати ваші відносини. Якщо між вами і вашим партнером таик сталася сварка, цей тиждень ідеально підходить для того, щоб усунути непорозуміння. Ви станете ще ближче один до одного.

У самотніх Стрільців з'явиться сильна спрага зав'язати стосунки. Щоб її вгамувати, проявіть ініціативу. Приведіть у порядок зовнішність, активуйте почуття гумору в спілкуванні з вподобаним людиною. Також бажано придивитися до людей, які претендують на роль вашої другої половинки,.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 18– 24 травня 2020 року для Козерога

Цей тиждень для закоханих Козерогів буде насичений бурхливим виром подій. Зірки радять заради власного благополуччя проявити ініціативу і стабілізувати емоційний фон у відносинах. Ви легко зможуть налаштуватися на хвилю коханої людини, тому багатьох проблем вдасться уникнути.

Для тих, Козерогів, в особистому житті яких накопичилося чимало проблем, варто трохи побути на самоті. Підвищена увага і цікавість, проявлені з боку другої половинки, будуть вас дратувати. По можливості, візьміть перерву в роботі і рушайте кудись, де вас ніхто не потривожить.

Для тих, хто самотній, розташування планет сприяє несподіваним зустрічам і знайомствам. Тож, якщо серце Козерога потребує любові, варто розширити коло знайомих і піддатися першому пориву.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 18– 24 травня 2020 року для Водолія

Цього тижня Водолії мають всі шанси дати "нове дихання" своїм відносинам. Якщо останнім часом в них стало менше пристрасті і вогню, необхідно зробити щось для того, щоб їх відновити. Зірки радять бути готовими до сміливих експериментів в коханні, ваш обранець сприйме їх з захопленням. Водолії можуть не тільки поділитися своїми потаємними фантазіями з партнером, але, можливо, якісь з них навіть здійснити. Сімейні представники цього Знака з головою поринуть в домашні справи, розділивши їх зі своїми половинками.

Самотні Водолії отримають багато приємних вражень цього тижня, але говорити про любов поки ще зарано. Не спішіть розвивати стосунки з новою людину, придивіться до них та залиште поки все на своїх місцях, час покаже, як вам діяти.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 18– 24 травня 2020 року для Риб

Цього тижня свідома робота над відносинами допоможе Рибам зміцнити зв'язок з коханою людиною. Не виключено, що деякі події змусять вас згадати про те, що "де тонко, там і рветься". Тож, доведеться витратити чимало сил, щоб гармонізувати ситуацію в особистому житті. Головне, не витрачати сили, якщо кохана людина не готова відповідати взаємністю.

Вільні Риби в сім наступних днів отримають шанс знайти другу половинку, якщо будуть вибирати серцем. Зірки радять зареєструватися на сайті знайомств: можливо, саме там ви знайдете супутника, про якого давно мрієте. Але для того, щоб зустріч відбулася в реальності, вам доведеться проявити екстравагантність і оригінальність. Шанси на успіх у Риб цього тижня неймовірно високі.