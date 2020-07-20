Тиждень з 20 по 26 липня 2020 року обіцяє парам нові інтриги та романтичні події. Когось чекає ще більше кохання з другою половинкою, а інших - чергові конфлікти та непорозуміння. Яким буде цей тиждень для всіх знаків Зодіаку – читайте любовний гороскоп від LifeStyle 24.

Журналісти 24 каналу з'ясували, чого варто чекати кожному знакові Зодіака у стосунках на цей тиждень – з 20 липня по 26 липня 2020 року.

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Любовний гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 року для Овна

Овни цього тижня отримають прихильність планет у любовному життя. Ви можете вирішити будь-які конфлікти з коханою людиною ,якщо докладете всіх зусиль. Покажіть партнерові свою любов та щирі почуття, це допоможе вас зблизити.

Самотні Овни саме цього тижня, швидше за все, зустрінуться з цікавою людиною зі своєї роботи або з кола друзів. Також це чудовий час для інтернет-знайомств. Тож, загалом, не бійтеся впускати у своє життя нових людей, хтось з них може виявитися вашою другою половинкою.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 року для Тельця

Ваші відносини у ці дні переживають дуже гарний період, і ви це бачите, адже щиро насолоджуєтеся любовним щастям поруч з коханою людиною. Саме розуміння та співпраця у спільних проєктах допоможе зміцнити ваші стосунки. Цей тиждень ви приділите один одному.

Одиноким Тельцям варто чекати нових знайомств. Ця людина вас точно зачарує та підніме настрій. Але не спішіть одразу починати стосунки, спочатку краще дізнайтеся один одного.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 року для Близнюків

Ваше любовне життя цього тижня буде йти добре. Прийшов час вирішити всі проблеми у ваших стосунках, і ви зможете знайти вихід. Для цього використайте свій розум і проявіть розуміння, щоб покращити ваші стосунки. Всі ваші бажання будуть виконані, і пристрасть з партнером буде на високому рівні.

Навіть самотнім Близнюкам цього тижня необхідна любов і глибокі почуття. І ви її отримаєте – можливо від нового партнера, а можливо від близьких. На серйозних стосунках поки не зациклюйтеся.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 року для Рака

Ракам у найближчі дні варто докласти багато зусиль, аби подолати минулі сварки та проблеми, які не дозволяють вам створювати плани на майбутнє. Робіть все, що у ваших силах, щоб знайти порозуміння з партнером. На вихідних спілкування з коханою людиною може призвести до нових конфліктів, тому не створюйте приводів для цього.

Одиноким Ракам цього тижня астрологи радять розслабитися та не спішити з пошуками кохання на все життя. Проведіть час з користю, порозважайтеся чи навіть пофліртуйте з кимось, головне – весело проведіть час та насолоджуйтеся свободою.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 року для Лева

Цього тижня Леви зможуть чудово провести час з близькою людиною. Ваші стосунки та любов будуть керувати вами і пристрасть буде шалена. Спробуйте здивувати партнера своїми діями, однак переконайтесь, що ви обрали точно правильний шлях і це не образить його/її. Не піддавайтеся провокаціям, яке може зіпсувати настрій.

Самотнім Левам варто залишатися на позитиві та не засмучуватися через певні проблеми в особистому житті. Адже зовсім скоро ваше життя кардинально зміниться і ви закохаєтеся до "метеликів у животі".

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 року для Діви

Дівам у період з 20 по 26 липня варто взяти любовні справи у свої руки і вирішити всі проблеми, які руйнують ваші стосунки. Ваш партнер потребує того, щоб ви були поруч та ставити другу половинку на перше місце перед особистими потребами.

Самотнім Дівам цього тижня планети допоможуть зустріти другу половинку. Тож, будьте готові почати нові стосунки, які перетворять ваше життя на краще.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 року для Терезів

Астрологи радять Терезам припинити контролювати і домінувати над своїм партнером у відносинах. Спробуйте врівноважити все і врахуйте зобов'язання один одного. Проблеми минулого також можуть виникнути на цьому тижні. Тож, буде складно, але ви можете врятувати стосунки. Для цього вирішуйте всі питання разом зі своїм партнером та змініть ставлення до деяких речей.

Самотнім Терезам може захотітися захочеться гострих відчуттів, проте астрологи не радять кидатися в обійми першому ліпшому, ретельно обирайте партнера.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 року для Скорпіона

В найближчі дні Скорпіони відчуватимуть себе дуже близьким до свого партнера. Ви отримаєте велику силу і задоволення від свого оточення. До того ж, ваше любовне життя процвітатиме, а ваші почуття будуть палкішими. Але на вихідні контролюйте свої емоції і уникайте будь-яких конфліктів з партнером.

Одиноким Скорпіонам вдасться виконати всі свої бажання, зокрема і в любовному життя. Тому не бійтеся зробити перший крок до людини, яка вже давно вам подобається.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 року для Стрільця

У любовному житті Стрільця може виникнути деяка напруга цього тижня, і ви можете почати конфлікт зі своїм партнером без причини, особливо у вихідні. Тому астрологи радять слідкувати за своєю поведінкою і не сприймайте розмов до близько до серця. Зараз не вдалий час для експериментів чи суперечок.

Самотні Стрільці нарешті вирішать, чого вони хочуть. І це добре, адже тепер ви можете рухатися у правильному напрямку у любовній сфері.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 року для Козерога

Цього тижня Козеріг відчуватиме важливість стосунків. Зокрема, вам точно захочеться поділитися своїми почуттями з партнером, і астрологи запевняють, що це варто зробити, не боячись нерозуміння від партнера. Ваша кохана людина вас підтримає, бо дуже любить.

Козероги, які не мають стосунків, цього тижня про них задумаються. І ви нарешті звернете увагу на людину, яка вже давно натякає вам на близькі стосунки. Обдумайте таку ідею.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 року для Водолія

Водоліям варто чекати романтичний тиждень, який пройде без сварок і конфліктів, пов'язаних з ревнощами та непорозуміннями. Навіть ті пари, стосунки яких ледь не зруйнувалися, мають чдуову можливість реанімувати почуття і повернути тепло в стосунки.

У любовному житті самотніх Водоліїв магнетизм цього тижня буде сильним, і ви будете приваблювати протилежну стать. Почуття любові, краса та ваш потяг будуть дуже сильними. Тому вас чекає багато залицяльників.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 року для Риб

Ваші стосунки з партнером й найближчі дні покращаться, і ви поділитеся з партнером глибокими почуттями. Однак, ви стали трохи примхливими і це може призвести до конфліктів. Тож, не переконуйте кохану людину, що лише ваша точка зору правильна, бо це може призвести до сварки.

Самотнім Рибам варто чекати "привіт" з минулого. Але астрологи рекомендують не відновлювати стосунки з колишнім партнером, адже це не виправдає ваші очікування.