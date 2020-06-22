Тиждень з 22 по 28 червня 2020 року буде для кожного знаку Зодіаку загадковим та неочікуваним. Тож, якщо хочете знати, як складуться ваші стосунки на найближчі дні – читайте любовний гороскоп на цей тиждень.

Журналісти 24 каналу підготували для вас любовний гороскоп про те, як складуться ваші стосунки, на тиждень 22 – 28 червня 2020 року.

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Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 року для Овна

Цей тиждень може виявитися досить вдалим у стосунках Овнів, якщо вони здолають всі перешкоди на своєму шляху та вирішать конфлікт з партнером. Скористайтеся позитивною енергією на вихідних, щоб підійти до другої половинки та відверто поговорити чи повеселитися, це допоможе зміцнити відносини.

Експерти радять, аби ви не дозволяли вашим повсякденним проблемам стати тягарем та впливати на ваші стосунки. Адже ваша кохана людина може неправильно сприйняти ваші слова.

Окрім того, якщо Овен самотній, то астрологи мають для вас приємну новину – ви проведете цікаві вихідні, де зможете познайомитися з людиною вашої мрії.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 року для Тельця

Тиждень з 22 по 28 червня принесе Тельцям багато цікавого. Зокрема, експерти кажуть, що середина тижня сприятлива, аби поговорити з другою половинкою та відновити ваші стосунки. Після цього вам слід бути уважними до того, що ви говорите, оскільки це може створити напругу між вашою парою. На вихідні ситуація покращиться.

Самотнім Тельцям зараз варто просто насолоджуватися вільним часом та власною свободою від стосунків. Ваш час ще прийде.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 року для Близнюків

Цей тиждень для Близнюків буде позитивним у любовній сфері. Ви отримаєте шанс вирішити деякі проблеми між вами та вашим партнером.

Окрім того, астрологи рекомендують запланувати в найближчі дні цікавий вечір для вас обох, він допоможе вам розслабитися і закохатися знову. Вихідні будуть ще цікавішими, тому заплануйте щось приємне, бо це зробить вас обох щасливими.

Якщо Близнюки самотні, то не варто сумувати, адже зірки готують для вас велику любов вже найближчим часом. Тому будьте уважні до людей, які вас оточують.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 року для Рака

Цей тиждень Раків буде цілком задовольняти і ви будете підтримувати гарний настрій навіть тоді, коли удача не на вашому боці. Любовні стосунки теж задовольняють вас і вашого партнера, тому зробіть все можливе, щоб добре провести час разом. Але не зіпсуйте ситуації своїми словами чи образами через дурниці.

Одиноким Ракам нічого особливо у любовному житті очікувати цього тижня не варто, але вихідні пройдуть весело та цікаво, це допоможе вам забути про погане та відпочити.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 року для Лева

У любовному житті цей тиждень Леви та їх партнери проведуть чудово, адже ви маєте шанс провести разом романтичний вечір, сповнений позитивних сюрпризів. Якщо готуєте щось цікаве для другої половинки, то переконайтеся, що ваші плани не розкриті заздалегідь. У будь-якому випадку ваше побачення буде гарячим. Вихідні теж не будуть нудними для вас.

Якщо Леви самотні, то найближчі дні – це класний час, аби пожити для себе та насолодитися власним життям та теплими літніми днями. Наразі не варто зациклюватися на пошуках кохання.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 року для Діви

На цьому тижні Дівам буде дуже весело, якщо ви перестанете нудитися і скаржитися на свого партнера. Контролюйте свої слова та свою поведінку, оскільки вони можуть спричинити непорозуміння та напругу у стосунках. Дотримуйтесь легкості та своїх почуттів, щоб розсіяти напруження між вами.

На вихідних – 27 та 28 червня – астрологи радять влаштовуєте щось веселе для вас і вашого партнера, або, якщо Діви самотні – то з друзями. Не сумуйте, що поки ви без пари, все ще буде, зірки обіцяють щось грандіозне вже цього літа.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 року для Терезів

У період з 22 по 28 червня Терезам варто очікувати теплих щасливих стосунків, адже проблем між вами не виникатиме. Так, можуть зявитися деякі невеликі сварки чи напруження в середині тижня, але це лише допоможе освіжити ваші стосунки. Приділіть час для вашого партнера і не соромтеся показати свої почуття, насолоджуйтеся один одним.

Самотніх Терезів цього тижня чекає знайомство з дуже цікавою людиною, яка зможе стати для вас кимось особливим. Але не очікуйте швидкого розвитку подій, всьому свій час.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 року для Скорпіона

У любовному житті Скорпіонів цього тижня буде панувати гармонія, ви відчуватимете взаєморозуміння та підтримку від своєї другої половинки. Ваша потреба один в одному зблизить вас і зміцнить зв’язок.

Якщо скорпіони не мають стосунків, то не засмучуйтеся, цей тиждень і без кохання принесе вам радість та задоволення від життя. Будьте відкриті до всього, що може запропонувати вам життя, і не ховайтесь від всіх вдома.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 року для Стрільця

Цей тиждень буде трохи дивним у відносинах Стрільців. Адже ви не зможете повністю контролювати свої емоції та виплеснете весь негатив на свого партнера, і це створить ще більшу відстань між вами. Астрологи запевняють, що зараз саме час все виправити. Розберіть у своїх проблемах, а вже на вихідних влаштуйте відверту розмову з другою половинкою.

Самотнім Стрільям у період з 22 по 28 червня варто придивитися до свого оточення. Чи є серед ваших друзів та знайомих та людина, яка підходить на роль вашого партнера? Можливо, вам таки варто щось спробувати?

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 року для Козерога

У любовному житті цього тижня Козероги зроблять все можливе, щоб взяти справи у свої руки та вирішити всі незгоди з партнером. Скористайтеся вихідними, щоб влаштувати чудові моменти для коханої людини. Адже ваші почуття один до одного дійсно сильні. Можливо, варто задуматися про наступний етап у стосунках?

Якщо Козероги самотні, то цей тиждень обіцяє їм цікаві пригоди у любовному житті. Але не піддавайтеся колишнім почуттям, якщо у вашому житті зявиться минулий партнер. Живіть новим життям та шукайте своє.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 року для Водолія

На цьому тижні у любовному житті Водоліям варто проявляти більше любові до свого партнера, висловлюючи щирий інтерес і прихильність до них. Залиште минулі образи і зробіть все, що ви можете, щоб виправити настрій у ваших стосунках. Кінець тижня буде ідеальним для романтичного вечору та допоможе проявити свою любов.

Якщо Водолії досі не мають пари, то цей тиждень може все змінити. Астрологи запевняють, що це чудовий період, аби почати стосунки: можливо, це буде нова людина, а можливо, це просто ваш давній знайомий, який приховує свої почуття.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 року для Риб

Риби можуть в найближчі дні внести деякі зміни в особисте життя, якщо вирішите зробити щось особливе разом зі своїм партнером. Вам потрібно подумати над тим, що ви хочете, і розповісти другій половинці про свої бажання. До кінця тижня, ви вже будете насолоджуватися чудовими моментами разом.

Якщо Риби самотні, то будьте готові до кількох приємних сюрпризів. Зірки готують вам щось справді особливе у любовній сфері, тож не упустіть свій шанс.