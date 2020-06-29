Тиждень 29 червня – 5 липня 2020 року для кожного знаку Зодіаку буде неочікуваним та насиченим пригод. Тож, якщо хочете знати, як складуться ваші стосунки на найближчі дні – читайте любовний гороскоп на цей тиждень.

Чим вас здивує любовний гороскоп на 29 червня – 5 липня 2020 року та як складуться ваші стосунки на цей тиждень – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Любовний гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 року для Овна

У період з 29 червня по 5 липня Овнам варто чекати неочікуваних сюрпризів, зокрема є можливість переходу романтичних стосунків на новий етап – ви можете укласти заручини або навіть взяти шлюб. Загалом, тиждень доволі сприятливий і принесе безліч приємних моментів, тому не соромтеся говорити про свої почуття з другою половинкою.

Самотні Овни цього тижня мають шанс почати любовні стосунки з людиною, за серцем якої "полювало" мбагато шанувальниць. Тому не упустіть цей шанс.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 року для Тельця

Цей тиждень для Тельців обіцяє бути цікавим, але астрологи радять вам бути більш щирими і відкритими в спілкуванні з другою половинкою. Тому на вихідних можна організувати романтичне побачення чи пікнік, де ви можете насолодитися один одним.

Одиноким Тельцям не варто втрачати надію на стосунки з особливою для вас людиною. Ще не все втрачено, спробуйте зацікавити кандидата на ваше серце.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 року для Близнюків

Близнюкам цього тижня експерти радять намагатися не звинувачувати у своїй втомі і негативних емоціях близьку людину. Якщо ситуація набуде критичного характеру – йдіть першими на компроміс. Не дозволяйте своєму настрою зіпсувати стосунки з партнером.

Самотнім Близнюкам на найближчі дні не варто очікувати на знайомство з людиною, з якою ви зможете побудувати щасливі любовні стосунки, тому просто весело проведіть час.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 року для Рака

Любовний гороскоп на тиждень для Раків радить приділити більше уваги другий половинці, можливо, він/вона потребує вашої поради чи допомоги. Ваша співпраця та взаєморозуміння допоможе вам зміцнити стосунки та більше дізнатися один про одного.

Ракам, які не мають пари, варто звернути увагу на тих людей, які вас оточують. Можливо, серед них є ваша друга половинка, якій ви просто не даєте шансу зізнатися у почуттях?

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 року для Лева

Цей тиждень для Львів може бути тяжким. Адже ваша зайнятість та зменшена увага до другої половинки може призвести до можливих конфліктів або навіть розставання. Тому спробуйте цього уникнути та більше часу проводьте з коханою людиною. На вихідних радимо усамітнитися удвох, аби насолодитися компанією партнера.

Самотні Леви в найближчий тиждень будуть особливо яскравими і привабливими для протилежної статі. Тому не відхиляйте пропозиції познайомитися та ходіть на романтичні побачення. А якщо саме цього тижня ви зустрінете людину своєї мрії?

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 року для Діви

Дівам цього тижня варто не поспішати з присвоєнням нового статусу вашим відносинам. Не підганяйте події, адже ваша друга половинка не настільки впевнена у вас. Астрологи радять вам спочатку розібратися у справжніх почуттях та обговорити це з партнером.

Одинокі Діви у період з 29 червня по 5 липня відкриті до нових знайомств. Але радимо краще придивитися до вашого обранця, перш ніж почати довіряти чи починати романтичні стосунки. Спробуйте більше про нього/неї дізнатися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 року для Терезів

Цей тиждень Терезів може неприємно здивувати у любовній сфері. Але не поспішайте робити висновки – спробуйте поговорити на чистоту, не доводячи справу до гучного конфлікту. Краще створіть у стосунках спокійну та тиху атмосферу, у якій ви зможете довіряти один одному.

Самотні Терези повинні дослухатися до свого серця у виборі кандидата на ваше серце, особливо якщо ви маєте багато прихильників. Адже невдалий вибір може зіпсувати ваше життя, а не побудувати гармонійні стосунки.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 року для Скорпіона

Скорпіонів цього тижня чекає багато романтики та любові, адже ваш партнер зробить все, щоб догодити вам. Проте не вимагайте від коханої людини занадто багато, насолоджуйтеся тим, що маєте. Можливо, вас навіть очікує приємний сюрприз та вдалі вихідні з другою половинкою.

Одинокі Скорпіони можуть цього тижня просто насолоджуватися власною свободою та чудової літньою погодою, адже зірки не прогнозують для вас зустріч з людиною вашої мрії. Тому відправтеся з друзями на невеликий відпочинок.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 року для Стрільця

Цього тижня Стрільцям варто поговорити з другою половинкою, адже вам зараз дуже необхідна підтримка. Тому попросіть вашого партнера приділити вам час та просто проведіть вечір разом. Романтична атмосфера та щирі почуття допоможуть вам розслабитися та знову відчути себе коханими.

Самотнім Стрільцям варто у найближчі дні при знайомстві з новими людьми оцінювати їх за вчинками, а не за першим враженням і красивим словам. Не вірте одразу всьому, що вони говорять, та дайте собі час, щоб обдумати цю ситуацію.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 року для Козерога

Козерогам цього тижня астрологи радять бути добрішими до рідних людей та прощати їх помилки. Це допоможе вам уникнути серйозних сварок, які можуть надовго вивести відносини з рівноваги і затьмарити вам літній настрій. Не ведіться на провокації та показуйте свою любов партнерові.

Самотнім Козерогам не варто у найближчий тиждень сидіти в квартирі, адже ви можете зустріти людину, з якою у вас складуться чудові стосунки. Тому не відхиляйте пропозиції познайомитися та будьте відкритими до нових знайомих.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 року для Водолія

У період з 29 червня по 5 липня Водоліям варто просто заспокоїтися і отримати задоволення від ваших стосунків. Друга половинка, ймовірно, організує вам романтичний вечір, тому проведіть час з задоволенням і не створюйте проблем з дрібниць.

Одиноких Водоліїв цього тижня чекає багато нових знайомств. Але обережно робіть вибір, з ким піти на побачення. Можливо, серед всіх кандидатів ви знайдете свою людину.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 року для Риб

Рибам цього тижня варто бути обережнішим у словах. Адже ви можете образити другу половинку, а це призведе до конфлікту, який потім буде важко вирішити. Краще проявіть себе з гарного боку та влаштуйте сюрприз коханій людині. Її/його вдячності не буде меж.

Самотнім Ракам цього тижня вдасться зацікавити і зачарувати протилежну стать. У відносинах з потенційним кандидатом на ваше серце ви зможете відкритися з нового боку.