Найближчий тиждень з 6 по 12 липня 2020 року буде для кожного знаку Зодіаку емоційним та, можливо,дещо напруженим. Якщо хочете знати, як складуться ваші стосунки – читайте любовний гороскоп на цей тиждень.

Журналісти 24 каналу дізналися, що кожному знаку Зодіака варто чекати у стосунках на тиждень 6 – 12 липня 2020 року. Деталі – читайте у матеріалі.

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Любовний гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 року для Овна

Цього тижня у Овнів можуть виникнути проблеми у стосунках з другою половинкою. А все через те, що ваш партнер часом дозволяє собі зайві образи та робить так, що ви почувалися розчаровано. Астрологи радять більше не ігнорувати цю проблему. Насправді, ви можете все вирішити, головне – відверто про все поговорити та сказати, що вас не влаштовує.

Якщо Овни самотні, то цього тижня їм може здатися, що головний кандидат на стосунки з вами не зовсім підходить вам. І хоча ви можете хотіти бути разом, це може бути не ваша людина,і довго ваш союз не триватиме.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 року для Тельця

Суперечки та незгоди можуть зіпсувати стосунки Тельців з коханою людиною. Особливо погано, якщо у вас різні погляди на життєві ситуації. За словами астрологів, це може змусити вас задуматися про те, що іноді недостатньо лише кохання у стосунках. Тому розберіться спочатку у своїй голові, а потім спробуйте вирішити всі конфлікти з партнером.

Самотнім Тельцям цього тижня не вистачатиме романтики, вам може захотітися почати нові стосунки. І це добре, астрологи радять придивитися до свого оточення в пошуках кандидата. Адже ви можете захопитись старшою людиною чи наставником, який вже давно на вас задивляється. З таких стосунків може щось вийти, тому спробуйте.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 року для Близнюків

Близнюкам цього тижня не вистачатиме підтримки та взаєморозуміння від другої половинки. Але не бійтеся про це сказати йому/їй одразу, щоб з часом не виникло непорозумінь. Адже у вашій парі справді є сильне почуття любові. Спробуйте відкритися коханій людині та попросіть підтримки у своїх нових ідеях та справах.

Одинокі Близнюки на цьому тижні можуть познайомитися з цікавою людино. Але вам не варто спішити заводити стосунки, адже ви ще занадто погано знаєте один одного. Не варто віддавати своє серце будь-кому.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 року для Рака

Ракам цього тижня планети обіцяють дивовижний тиждень. Ваші дні будуть наповнені радістю та прекрасними почуттями завдяки вашій другій половинці, яка буде виявляти ініціативу. Це покращить стосунки між вами. А вихідні будуть ще більше романтичними та сповненими пристрасті.

Якщо Раки самотні, то цього тижня у вас буде можливість знайти романтику. Зокрема, ваш колега спробує підійти до вас. Астрологи радять не відхиляти їхню пропозицію, адже ви можете стати чудовою парою.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 року для Лева

У період з 6 по 12 липня удача буде на боці Левів. Ваша пристрасть та чуттєвість керуватимуть вашими діями та думками. Попереду вас чекають чудові моменти з вашим партнером, а це підніме вам. Проте деякі рішення вимагають доленосних рішень і серйозних вчинків. Тому вам потрібно не дати партнерові приводу сумніватися у щирості ваших почуттів.

Якщо Леви самотні, то спробуйте зрозуміти, що всі речі стаються вчасно. Не поспішайте у пошуках кохання, зараз вам варто добре провести час і бути щасливим. Натомість астрологи попереджають, що нова людина прийде у ваше життя, але їй не можна довіряти.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 року для Діви

Цього тижня Дів чекає напруження у вашому коханому житті, але ви самі можете вирішити ці ситуації. Переконайтеся у тому, що все, що ви робите, приносить вам задоволення і гармонію у стосунках з партнером. Вам важливо зараз знайти точки дотику, які зближуватимуть вас і зроблять спілкування глибшим в духовному плані.

Самотнім Дівам астрологи радять схопити те, що відбувається просто біля вас, а не вигадувати причини, через які ніяк не виходить стати щасливими. Як тільки ви заглушите негативні думки, у вас з'явиться величезний шанс на взаємні і міцні відносини. Дівам, у яких вже є друга половинка,

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 року для Терезів

Цьому тижні астрологи радять Терезам взяти емоційний вихідний та відпочити з партнером. Це дасть вам чудово провести час та зміцнить ваші стосунки. Протягом тижня вам варто уникайте суперечок та напруження, тому не дозволяйте негативним розмовам псувати атмосферу. Покажіть другій половинці свої справжні почуття та підтримку.

Самотнім Терезам варто вирішити, чого ви хочете від свого любовного життя, а потім визнати це. Інакше ви будете продовжувати бути самотніми. Досить віддавати себе повністю лише своїм цілям і особистим потребам.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 року для Скорпіона

Стосунки Скорпіона цього тижня можуть зіткнутися з деякими проблемами через втручання друзів чи родичів у ваше особисте життя. Вони створять напругу і розгубленість, а також негативний настрій вам обом. Але не доводьте це до сварки та збережіть спокій у ваших стосунках. Також , можливо, ваш партнер почне ревнувати вас, тому спробуйте придушити недовіру відвертою розмовою.

Самотнім Терезам астрологи радять відкласти сумніви та підійти до тієї людини, яка вас зацікавила. Але не варто приймати поспішних рішень, уважно придивіться до нової людини.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 року для Стрільця

Дуже хороші новини у любовній сфері чекають Стрільців цього тижня. Підготуйтеся до нового етапу, коли всі труднощі, які виникали у вашій парі, тепер у минулому. Наприкінці тижня ви матимете чесну і глибоку розмову, під час якої ви вирішите всі непорозуміння, які вам шкодили. Астрологи радять не зачіпати самолюбство партнера і прийти до душевної гармонії.

Самотніх Стрільців чекає новий етап – прийшов час вам змінити своє життя. Тому візьміть всі справи у свої руки і зробіть впевнені кроки, які допоможуть вам рухатися далі у любовній сфері. Окрім того, ви можете несподівано закохатися в когось, хто давно поруч. Але ця людина може не одразу відкритися вам.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 року для Козерога

Цього тижня Козероги можуть добре провести час з другою половинкою, тому не дозволяйте будь-яким абсурдним думкам отруювати ваші стосунки. Не варто навмисно провокувати кризу, краще постаратися зрозуміти потреби партнера.

Самотнім Козерогам не варто розчаровуватися, адже цього тижня вас чекає знайомство з цікавою людиною, яка здасться вам вашою протилежністю. Проте взаємна неприязнь, за словами астрологів, може перерости в любов або стати початком пристрасного роману.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 року для Водолія

Водоліям цього тижня потрібно взяти справи в свої руки. Переконайтеся, що ви залишаєтесь реалістичними та спокійними, коли стикаєтесь із ситуаціями, які впливають на ваші стосунки. Астрологи рекомендують уникати конфліктів і піклуватися про почуття партнера більше звичайного, тоді вдасться запобігти повторенню минулих помилок і початку затяжної кризи.

Самотні Водолії мають шанс знайти те, що вам потрібно в любовному житті. Тиждень принесе вам шанси на перспективне знайомство. Але будуть і підводні камені: є ймовірність, що людина, яка приверне увагу, поки не готова до нових стосунків. Якщо симпатія сильна, варто почекати.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 року для Риб

Риб чекає гарний тиждень. У період з 6 по 12 липня ваша кохана людина здійснюватиме всі ваші бажання. У ваших відносинах з'явиться більше ніжності, любові, пристрасті, розуміння і підтримки. До того ж розвіються багато сумнівів і побоювання щодо партнера. Ви матимете багато романтичних моментів, тож насолоджуйтеся присутністю один одного.

Одиноким Рибам цей тиждень принесе багато можливостей поспілкуватися з цікавими людьми та чудово провести час з ними. Якщо ви хочете перетворити одне з цих знайомих на щось більше, то візьміть все у свої руки. Удача на вашому боці.