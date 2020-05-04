Любовний гороскоп на 4 – 10 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Цей тиждень для кожного знаку Зодіаку буде наповнений перспективами до приємних змін. Прочитайте гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку, щоб знати, як складуться ваші стосунки на найближчі дні.

Читайте детальніше про кохання та стосунки всіх знаків Зодіаку на тиждень 4 – 10 травня 2020 року.

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Любовний гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 року для Овна

У Овнів початок травня починається періодом кохання. Любовній сфері важливо приділяти чимало часу, адже саме в ній у вас останнім часом утворився якийсь хаос. Представникам цього знака зодіаку варто придивитися до партнера і почути його бажання.

Також астрологи рекомендують побалувати себе новими враженнями: настав час інакше поглянути на свого партнера і визначити, в чому краса спільного життя? Овнам потрібна підтримка, яку вони знайдуть в особі своїх других половинок. Цінуйте кожну хвилину, проведену разом.

А ось самотнім Овнам доведеться зіткнутися з проблемою вибору між декількома кандидатами на роль супутника життя.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 року для Тельця

Зірки приготували для закоханих Тельців приємні зміни у відносинах з протилежною статтю. При всій любові до стабільності, на цьому тижні їх серце може зажадати екстриму і новизни. Якщо не вдасться реалізувати бажання в любовній сфері, не варто дивитися на це песимістично. Зірки говорять, що всьому свій час, і трохи пізніше вийде надолужити згаяне.

Окрім того, астрологи радять не критикувати партнера. Будьте поряд з коханою людиною, і тоді ви відчуєте, як в кращу сторону змінюються ваші відносини з ним. Час для себе в кінці тижня принесе вам користь.

Події минулого впливають на самотніх Тельців цього тижня занадто сильно, заважаючи їм рухатися вперед. Зациклившись на старих переживаннях і образах, побудувати нову любов вам буде непросто. Для того щоб стати щасливим, рецепт один: пробачити і забути.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 року для Близнюків

Під впливом активних планет в особистому житті Близнюків цього тижня відбудеться подія, яка прояснить складну ситуацію в любовних стосунках. Загалом, ці дні принесуть задоволення, якщо Близнюки проведуть їх разом з другою половинкою.

До кінця цього тижня Близнюки мають унікальний шанс отримати від Всесвіту практично все, що вони побажають: романтику, зміцнення відносин, весілля чи нове кохання. Вам досить сконцентруватися на бажаному і потім повертатися до цього образу знову і зірки вас почують.

Одиноким Близнюкам астрологи радять переглянути улюблені романтичні фільми або перечитати книги. Це допоможе повірити в любов і залучити її до себе.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 року для Рака

Травневі зірки зроблять Раков емоційно вразливими і підозрілими, особливо на початку тижня. Але такі деструктивні думки можуть сильно зіпсувати настрій і навіть зламати самооцінку. Не можна давати права сумнівам позбавляти себе щасливих буднів, довіри до партнера і віри в краще. Цей тиждень – відмінна можливість, щоб провести роботу над собою і позбутися від комплексів. Зробивши крок в правильному напрямку, Раки обов'язково відчують щасливі зміни.

Самотньому Раку, якщо хоче звернути на себе увагу людини, яка йому подобається, краще обрати тактику легкого ігнорування. Ну, або хоча б продемонструвати свою незалежність і різноманітність інтересів. Може вийти незабутнє побачення в найближчі дні.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 року для Лева

Левам з 4 по 10 травня доведеться вирішувати сімейні проблеми, розмовляти на складні теми, докопуватися до істини та працювати з чужими страхами. Зірки підказують вам, що в спілкуванні з коханою людиною не варто забувати, що йому/їй властиві слабкості, сумніви і недоліки. Важливо, щоб ці ні надто приємні справи не позбавили пару взаєморозуміння і підтримки. Кожен з партнерів потребуватиме романтики, ніжності, невтомної любові і краси теплих почуттів.

До кінця тижня одинокі Леви отримають масу можливостей для любові, флірту і нових романтичних знайомств. Головне – не втратити голову від такого розмаїття. Цілком ймовірно, що вам не раз протягом тижня доведеться робити вибір, з ким поспілкуватися або піти на побачення. Тож, ваше життя буде багатим на події, які змінять ваш погляд на багато речей і допоможуть навести порядок в своєму особистому житті.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 року для Діви

У приватному житті Дів на цьому тижні запахне грозою. Гучна сварка з висловлюванням претензій може надовго вибити з колії, тому астрологи рекомендують контролювати свої стосунки з коханою людиною, уникати боротьби за владу, критики, їдких зауважень і слизьких тем. Особливо важливо зараз зберегти хороші відносини з партнером.

До кінця тижня Діва в особистому житті може випробувати відчуття безсилля. Однак, зірки говорять, що об'єктивних причин для розладу немає: ви просто втомилися, адже надто багато сил і емоцій пішло на з'ясування відносин. Дівам потрібен повноцінний відпочинок.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 року для Терезів

Цей тиждень не надто схиляє Терезів до романтики, однак якщо все-таки вийде налаштуватися на романтичний лад, це принесе багато щастя. Особливість тижня така, що головні труднощі – викликати зустрічний інтерес у партнера. За словами астрологів, кохана людина більшу частину часу буде відсторонена, зайнята вирішенням своїх проблем, тому Терезам стане в нагоді впевненість в собі і тверде бажання заповнити собою чужі думки.

Але під кінець тижня Терези і їх кохана людина будуть перебувати в прекрасному, гармонійному стані: їх серця будуть битися в унісон, а очі сяяти при вигляді один одного.

Самотні Терези здатні несподівано виявити, що випадковий знайомий розуміє їх краще, ніж рідні та друзі. А можливо, ця випадкова зустріч і є доля? Зірки в п'ятницю радять Терезам не поспішати і приділити час тому, щоб дізнатися нового знайомого краще. Є шанс, що це дійсно виявиться любов з першого погляду.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 року для Скорпіона

Скорпіони, які на цьому тижні зроблять крок назустріч змінам, започаткують довгу щасливу течію подій. Зірки підказують: всі справи, розпочаті з 4 по 10 травня, отримають своє продовження. Втім, це ж стосується конфліктів і образ, так що бажано не вдаватися до цього, а зосередитися на чомусь приємному і не уникати шанси поліпшити відносини.

Проте до кінця тижня Скорпіонам треба приготуватися до того, що не все в їх відносинах з коханою людиною йтиме гладко. Нерозуміння, сварки і конфлікти можуть виникати у Скорпіона і його обранця на порожньому місці, через будь-які дрібниці. Після цих бур ви почнете більше цінувати стосунки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 року для Стрільця

Прийдешній тиждень як ніби спеціально створений для того, щоб Стрільці безтурботно насолоджувалися життям і ніжними почуттями, забувши про всі комплекси. Астрологи налаштовують на оптимізм, гармонію почуттів і деяку легковажність – це те, що допоможе відчути себе щасливим без будь-якої причини.

Цього тижня у самотнього Стрільця буде можливість зустріти ту людину, яка відповідає всім його очікуванням. Однак, доведеться проявити чимало наполегливості та кмітливості, щоб отримати від цієї людини запрошення на любовне побачення. Тому Стрілець повинен заінтригувати його/її, дати зрозуміти, на що він здатний, проявити чудеса спокуси.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 року для Козерога

Тепло від людського спілкування зігріє Козерогів в ці травневі свята, тому зросте здатність розуміти людей, м'яко управляти ними і викликати до себе симпатію. Окрім того, Козерогам у любовних справах може представитися шанс виправити щось зі своїх минулих помилок, можливо, варто щось кардинально в собі змінити.

До кінця тижня Козерогу не варто ускладнювати відносини зі своєю коханою людиною, а будь-які серйозні розмови краще відкласти на потім. Нехай все буде просто, легко і позитивно, а про проблеми на час можна забути. Головний секрет по-справжньому люблячих людей простий: ніколи не переставати дивувати один одного.

Самотнім Козерогам варто зайнятися самоаналізом та спочатку дізнатися себе, а потім вже можна заводити романтичні знайомства.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 року для Водолія

На цьому тижні планети схиляють Водоліїв до романтичних мрій, проте навіть в любові деякі кроки краще робити на тверезу голову. Любовні успіхи можуть зараз чергуватися з серйозними невдачами, тому пильність і передбачливість не завадять навіть в самих простих і звичних речах. При правильній тактиці вийде прийняти обдумані рішення, позбутися ілюзій і обговорити спільні плани на майбутнє. Тому приділяйте більше уваги деталям.

В кінці тижня зірки зададуть Водоліям веселий і енергійний настрій. Тож, це відмінний час для того, щоб провести його поруч зі своєю коханою людиною, ділячись з ним своїм позитивом і насолоджуючись щирістю спілкування.

Якщо ж самотні Водолії поки ще не наважилися дати зрозуміти комусь про свої почуття, то цього тижня ви прекрасно можете здійснити це навіть без слів – за допомогою свого променистого погляду і сліпучої усмішки.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 року для Риб

Цього тижня активність планет посилить емоційність, яка може стати причиною конфліктів в любовному союзі Риб. Найприкріше, що посваритися можна через дрібниці. Тому зірки радять Рибам трохи забути про проблеми і зайнятися чимось для підтримки гарного настрою. В іншому випадку можна втратити не тільки взаєморозуміння в парі, але і впевненість в своїй чарівності. До кінця тижня Рибам в спілкуванні зі своєю коханою людиною рекомендується більше слухати, ніж говорити самим.

І якщо останнім часом серце Риб було розбите, то цього тижня ви нарешті знайдете сили на те, щоб подивитися на ситуацію під новим кутом. Адже в тому, що ви – одні, чимало переваг. По-перше, Риби позбулися відносин, які приносили їм біль, а по-друге, вони вільні. Тож, перед вами відкриваються нові можливості і нові шляхи, а попереду чекає нове кохання.