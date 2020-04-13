Любовний гороскоп на 13 – 19 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Тиждень для кожного знаку Зодіаку буде доволі неоднозначним. Проте, за словами астрологів, зірки допоможуть навіть в дуже непростій ситуації. Тож, читайте гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, як складуться ваші стосунки на набличні дні.

Читайте детальніше про кохання та стосунки всіх знаків Зодіаку на тиждень 13 – 19 квітня 2020.

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Любовний гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Овна

Цього тижня для вас найважливіші дві речі – кохання та робота. І те, і інше буде вимагати вашої уваги, часу та енергії, тож ідеальна тактика – гнучке маневрування між діловим та особистим життям. Виграють ті Овни, які готові змінити свою точку зору, тому астрологи радять налаштуватися на пошук компромісу, а також не забувати час від часу заряджати себе позитивом.

А в кінці тижня у всіх сферах життя Овен випромінюватиме заряд твердості, рішучості і впевненості в собі. А це значить, що він нарешті зможе взяти ініціативу в свої руки і зробити ті кроки в своїх відносинах, які вже давно назріли.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Тельця

Тельців на цьому тижні турбуватимуть невирішені сімейні проблеми, тому зірки радять тримати руку на пульсі і не дозволити засмутити себе. Окрім того, варто уникати романів на стороні. Адже тиждень буде непередбачуваним, так що варто бути стійкими в любові і не дозволяти третім особам зруйнувати своє щастя.

Під кінець цього тижня кохана людина приємно здивує Тельця. Тож, настав час розслабитися та присвятити один день відпочинку з партнером.

А в одиноких Тельців є всі шанси зав'язати знайомство, яке згодом переросте у справжню любов. Саме тому не варто опиратися долі. Можливо, ви зустрінете другу половинку цього тижня.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Близнюків

Будь-які розмови про коронавірус, а також перегляд стрічки новин – це джерела стресу для Близнюків на цьому тижні. Астрологи пропонують знизити градус негативу та відключилися від інформаційного шуму, щоб не втратити енергію та віру в краще. Натомість приділіть увагу близькій людині. Адже в такий час найкраще проведення часу – це турбота один про одного, домашні справи та приємні розмови. І нехай зовнішній світ залишиться десь за кадром.

А в кінці тижня Близнюки знайдуть рівновагу і гармонію почуттів в спілкуванні зі своєю коханою людиною. Тому виділіть день для ніжності, романтики і любові.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Рака

Якщо почуваєте себе виснаженими, то цей тиждень – найкращий час для повернення сил і зміцнення енергетики. Цим і варто зайнятися, бажано, разом з коханою людиною. Занурення в особистісний ріст дуже добре позначиться на особистому житті. При великому бажанні Раки зможуть збільшити свій вплив і завоювати авторитет у партнера.

Під кінець тижня Ракам треба постаратися знайти зі своєю коханою людиною спільну мову. Для цього необхідно відверто поговоритипо та розповісти своїй другій половинці про свої почуття, а разом з тим і матеріальні аспекти відносин.

Одиноким Ракам, якщо він хоче зав'язати романтичне знайомство з людиною своєї мрії, варто подолати сором'язливість і блиснути розумом в розмові.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Лева

Особисте життя – це та сфера, в якій від Львів буде мало що залежатиме на цьому тижні. Є ситуації, на які неможливо вплинути, незалежно від того, який досвід і мудрість ви маєте. Головне зараз – уникати прямого протистояння з об'єктом симпатії, бо навряд чи конфлікти позитивно вплинуть на розвиток відносин.

Для одиноких Левів підійде приказка про те, що зустрічають людину по одягу. Адже протилежна стать дійсно буде схильна оцінювати вам в першу чергу по тому, як ви виглядаєте. При цьому дрес-код сьогоднішнього дня – висока самооцінка, елегантність і ненав'язливий шик.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Діви

На цьому тижні емоції можуть захопити Дів і втопити їх в сльозах або навпаки, занурити в відчуття радості і щастя. Все, що відбувається астрологи радять оцінювати з позиції стороннього спостерігача. Зараз не варто ризикувати тим, що маєте. Щоб не виникло непорозумінь, варто поділитися своїми думками і почуттями з близькою людиною.

Одиноким Дівам буде складно зав'язати романтичне знайомство через свій критичний погляд на світ. На побаченні вам краще взагалі не розкривати рота, а, напустивши на себе загадковий вигляд, мовчати і посміхатися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Терезів

Зірки закликають Терези знайти зі своєю коханою людиною спільну мову, незважаючи на всі розбіжності. Можливо, вас дратують в партнері погляди на життя, звички, манера одягатися або висловлювати свої думки. Але невже ви хотіли б, щоб партнер у всьому був вашою повною копією? Нехай ця "несхожість" буде для Терезів джерелом любові і натхнення.

Під кінець тижня радимо вам висловити свої почуття як-небудь виразно і старомодно, наприклад, на папері. Одиноким Терезам краще придитивися до несподіваного і наполегливого залицяльника. Якщо шанувальникові здасться вам зацікавити або пробудити відповідні любовні почуття, то у вас є всі шанси скласти з ним непогану пару.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Скорпіона

На цьому тижні у представників цього знака зодіаку прокинеться любов до себе, свого життя і коханої людини. Зірки підказують, що успіхи в особистих відносинах зараз багато в чому залежать від того, скільки душевного тепла вийде вкласти в спілкування з другою половинкою.

Якщо у вас є партнер, то спробуйте для себе щось новеньке, якщо ж ви самотній Скорпіон, то сміливо йдіть назустріч новим знайомствам. Сенс в цьому простий: енергія любові, подібно річці, повинна весь час рухатися вперед.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 19 – 12 квітня 2020 для Стрільця

Стрілець здатний показати себе справжньою королевою (або королем) флірту. Зірки радять вам не витрачати даремно час на самоті, а показати свої таланти на публіці. Стрілець цього тижня буде спокусливий, чарівний і здатний надати вплив на людину, яка вам подобається. Однак, важливо не перебільшити.

В кінці тижня стан душі Стрільця буде прямо залежати від того, чи проведе він цей день в суспільстві коханої людини або це з якихось причин не вдасться. Якщо ви будете знаходитися поряд з тим, хто вам дорогий, "гойдалки" кохання здатні піднести обох на сьоме небо. А ось далеко один від одного замість екстазу Стрільців очікують звичайні сірі будні.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Козерога

Тиждень обіцяє бути непередбачуваним, може здатися, що почалася чорна смуга. Аде насправді, все не так, Козероги помітять щасливі зміни, любов партнера, його підтримку і посмішку на обличчі коханої людини.

Проте до кінця тижня в любовних справах Козерогу пора зізнатися собі в чомусь важливому. Чи варто ховати від себе свої справжні почуття, якщо рано чи пізно вони все одно стануть очевидними? Варто спробувати зрозуміти справжні мотиви власних вчинків, і тоді ви, можливо, дізнається про себе і свого обранця дещо більше.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Водолія

Астрологи радять Водоліям серйозніше поставитися до проблем близької людини і, по можливості, взяти частину з них на себе. Важливо довести свою любов вчинками. Така життєва позиція спричинить за собою подяку другої половинки і, дуже ймовірно, несподіваний знак уваги з її боку. В результаті цього Водоліїв чекає приплив нових вражень, сплеск ніжних почуттів і зміни на краще.

До кінця тижня для Водоліїв і їх коханої людини настав час зайнятися з'ясуванням питань, які вони відклали на потім. Так чи інакше, ви чи ваш обранець можуть поговорити про те, що їх по-справжньому хвилює.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Риб

Цей тиждень – той рідкісний випадок, коли Рибам астрологи радять розкластися книгами, музикою, фільмами і провести весь вільний час вдома. Робота і особисте життя – не краще місце для докладання енергії в цей період, так що з легким серцем можна розслабитися і відпочити.

До кінця тижня радимо Рибам подумати над перспективами відносин зі своєю коханою людиною. Чи є у вас спільне майбутнє? Чи ви вже давно і непомітно для обох зайшли в глухий кут? Головне – не ховати голову в пісок від проблем, що накопичилися, а намагатися їх вирішити, щоб в результаті прийти до компромісу, який влаштовує обох.