Любовний гороскоп на 20 – 26 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Тиждень для кожного знаку Зодіаку буде доволі складним. Проблеми на роботі чи новини можуть втрутитися в особисте життя. Але до кінця тижня все більш-менш налагодиться. Тож, читайте гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, як складуться ваші стосунки на найближчі дні.

Читайте детальніше про кохання та стосунки всіх знаків Зодіаку на тиждень 20 – 26 квітня 2020.

Цікаво Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку

Любовний гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Овна

Тиждень пройде в досить напруженому стані. Це буде так звана перевірка нервів для Овна, буде складно доносити свої почуття до партнера, їй/йому може не вистачити терпіння. Астрологи рекомендують не втрачати віру в себе.

Карантин вам зараз на руку: потрібна пауза, щоб оцінити все, що сталося в особистому житті за останні кілька місяців. Хвилини свободи слід присвятити медитаціям, щоб гармонізувати свій внутрішній стан.

Одинокі Овни, які ще не зустріли свою другу половинку, цього тижня здатні зробити впевнені кроки щодо поліпшення ситуації на особистому фронті.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Тельця

Зірки прихильні Тельцям: на цьому тижні вони можуть робити все, що їм заманеться, і вам все зійде з рук. Особливо пощастить тим, чиї дні народження випадуть на цей тиждень – це буде чудова нагода насолодитися увагою близьких, компліментами і подарунками.

Одиноким Тельцям встановити взаєморозуміння з представниками протилежної статі на цьому тижні буде особливо просто, тому не бійтеся експериментів. До того ж, вам буде легко заводити нові онлайн-знайомства.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Близнюків

На цьому тижні деякі Близнюки можуть легко стати жертвою емоційної нестриманості. Астрологи радять стежити за тим, щоб ваш вразливий стан не відбився на коханій людині. Важливо зберігати звичну манеру спілкування, в іншому випадку на горизонті може з'явитися противник.

Але Всесвіт всього лише влаштовує перевірку на міцність, тому слід набратися терпіння і переступити через власну гордість заради підтримки гармонійних відносин. Близнюкам рекомендується бути ініціатором примирення і робити сміливі кроки щодо поліпшення ситуації. Наприклад, підготувати романтичне побачення в будинку.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Рака

Бажання і ініціативи Раків можуть зустріти опір. Тому експерти радять не налаштовуватися на те, що тиждень пройде по загаданому сценарію. Зірки не раз змусять Раків імпровізувати. Головне зараз – берегти мир і спокій в особистому житті і своє здоров'я. Вільний час краще витратити не на справи по дому, а на залучення уваги коханої людини.

Одиноким Ракам порада на тиждень така: постарайтеся не давати помилкових надій, обмежившись приємним фліртом. В іншому випадку не уникнути розбитих сердець.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Лева

Цього тижня Левам варто зайнятися особистим життям. Адже останнім часом робота забирала так багато сил і нервів, що могла виснажити енергетичні запаси і надломити взаємини з партнером. Кінець квітня – найкращий час, щоб повернути все на свої місця.

Астрологи радять не переживати через дрібниці, довіритися своїй інтуїції і стати романтичнішими. Так вийде домогтися будь поставленої мети і знову завоювати увагу коханої людини.

Самотнім Левів, коли свідомість нарешті позбудеться негативу, можна приступати до створення нових відносин. Корисними можуть стати нові знайомства.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Діви

У деяких Дів взаєморозуміння з коханою людиною може поставити стосунки під загрозу. Швидше за все, причиною цього стануть неприємні спогади, невирішені вчасно конфлікти, ревнощі або негативний досвід минулого. На щастя, планети будуть грати на стороні Дів, що допоможе врегулювати всі конфлікти і з легкістю пройти всі випробування.

Але астрологи радять не відкладати серйозну розмову з партнером, особливо якщо відносини близькі до розладу. Не виключено, що саме зараз знайдуться найлегші рішення.

Самотні Діви можуть скористатися всіма можливостями на цьому тижні, щоб відвідати улюблений сайт знайомств і в атмосфері романтики і флірту зав'язати знайомство, яке може стати чимось серйозним.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Терезів

Закоханим Терезам, у яких на цей тиждень призначено щось важливе в романтичній сфері, варто добре підготуватися, так як можуть статися форс-мажори. В іншому випадку доведеться шукати оптимальні рішення, імпровізуючи.

У сімейних Терезів любовні справи підуть настільки добре, що буде складно перерватися на інші питання і завдання. Проте астрологи радять робити паузи, поєднуючи любовні перемоги з тихим спогляданням.

Одиноким Терезам зірки радять відправитися на романтичне полювання по соцмережах і сайтам знайомств: цього тижня є великі шанси зустріти когось дуже цікавого. Більш того, це знайомство може не тільки сколихнути в Терезах вогонь почуттів, але і допоможе поглянути на світ трохи інакше.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіонам як ніколи потрібна твереза ​​голова і розважливість, інакше до вечора може виявитися, що вони наламали дров. А вся справа в зайвій емоційності, яка буде штовхати їх на спонтанні вчинки і змушувати кидатися в крайнощі. Щоб не шкодувати про зроблене під впливом емоцій, Скорпіонам варто стримувати свої пориви.

До кінця тижня ви зможете побудувати ідеальний курс відносин. Можливо, несподівано для вас обохвиявите, що зовсім не прагнете до шестикімнатної квартири в центрі, а вважали за краще б заміський будиночок.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 20– 26 квітня 2020 для Стрільця

Стрільці на цьому тижні можуть відчути деяку нестабільність у відносинах з другою половинкою. В кінці квітня можливі серйозні осяяння в особистому житті, доведеться багато розмовляти з партнером, і не завжди це будуть мирні розмови. Астрологи радять приготувати ідеї для примирень і діяти на благо відносин, пригнічуючи егоїзм.

Для самотніх Стрільців цей тиждень – ідеальний час для пошуку другої половинки, любовних пригод і флірту. Вільним Стрільцям астрологи радять перевіряти любовну сумісність перед початком нових відносин.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Козерога

Козерогів, які звикли постійно нести відповідальність, зірки закликають трохи послабити хватку і проявити себе ніжним і чуйним партнером. Прийшла пора показати близькій людині іншу сторону своєї особистості.

Для багатьох представників цього знаку Зодіаку це буде найбільш відповідний час, щоб прояснити відносини, внести в них більше ніжності і взаєморозуміння. Якщо останнім часом невідомість заважала визначитися з подальшими діями, варто запастися сміливістю і почати серйозну розмову, щоб з'ясувати наміри супутника або супутниці.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Водолія

Нова любов, несподівані осяяння або серйозний крок – ось що приготували Водоліям зірки на цьому тижні. Якщо вони давно не приділяли уваги своїй сім'ї, коханій людині, особистому житті, зараз саме час. Астрологи радять відкинути всі думки про роботу і обов'язки, про те, що твориться в світі. Всесвіт надасть унікальний шанс змінити свої відносини на краще. Для цього потрібно лише проявити участь і турботу до людини, яка поруч.

До кінця тижня спільне придбання приємних дрібниць може доставити максимум романтичних почуттів. Це чудовий момент і для великих покупок, які давно вже планувалися.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Риб

Рибам поки не світить повноцінна гармонія, але астрологи радять все ж абстрагуватися на кілька днів від особистих проблем і любовних драм. Навіть якщо є незавершені справи, важкі думки або неприємні передчуття, все одно важливо знайти в собі сили і влаштувати собі невеликий перепочинок. Дайте другій половинці зрозуміти, що ви до нього нерівно дихайте.

До кінця тижня любовний гороскоп Риб обіцяє їм інтригуючі розмови. Чи будуть це інтимні визнання одного, що хвилюють фантазії по телефону з коханою людиною або підслухана розмова – невідомо, однак Риби безумовно будуть збуджені отриманою інформацією.