Любовний гороскоп на 6 – 12 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Тиждень для кожного знаку Зодіаку буде наповнений ніжними, чуттєвими і глибокими почуттями. Будучи на карантині, тримайтеся подалі від ревнощів і дрібних образ, щоб вийти з любовної бурі та конфліктів переможцями. Тож, читайте гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, як складуться ваші стосунки на набличні дні.

Читайте детальніше про кохання та стосунки всіх знаків Зодіаку на тиждень 6 – 12 квітня 2020.

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Любовний гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Овна

Особисте життя Овнів цього тижня може бути підпорядковане зовнішнім обставинам. Часом ввечері вам буде досить сумно і самотньо, тому що ваша кохана людина не відрізнятиметься рішучістю і балакучістю, а значить, всю ініціативу вам доведеться проявляти самостійно.

Проте, можливо, в кінці тижня кохана людина зізнається вам у коханні, зробить пропозицію або натякне на те, що має серйозні плани на ваше майбутнє. Постарайтеся сприйняти це радісно та насолоджуйтеся компанією партнера.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Тельця

Не виключено, що ви перебільшуєте недоліки коханої людини і применшуєте свою роль у вашому любовному союзі. Можуть виникати сварки, тому постарайтеся зрозуміти, чому вашу половинку так хвилює вашого життя і вислухати її поради.

В кінці тижня вам буде досить складно перебувати далеко від вашої коханої людини, бо кожна хвилина далеко буде сприйматися як кілька років. Тож, не розлучайтеся з коханими. Натомість одиноким Тельцям випаде можливість відновити недавно розірвані стосунки.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Близнюків

Для Близнюків причиною проблем в любовних стосунках цього тижня може стати потурання власним бажанням і невміння враховувати потреби другої половинки. Спробуйте робити більше справ разом, ви отримаєте багато задоволення, а спільне подолання труднощів зблизить вас.

В кінці тижня чоловік/дружина підбадьорить вас, поставивши перед вами несподіване вирішення проблеми і все у вас буде добре.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Рака

Нез'ясовані питання у стосунках цього тижня можуть стати причиною емоційної напруги між вами і другою половинкою. Постарайтеся звільнити кохану людину від будь-яких зобов'язань. Поговоріть з партнером на хвилюючі для вас обох теми.

Самотні Раки можуть зав'язати дуже перспективне віртуальне знайомство. Спробуйте більше дізнатися про потенційного партнера.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Лева

Не виключено, що позитивні зміни в любовному житті Левів посприяють тому, що деякі раніше невирішені питання або недомовленості між вами можуть бути зняті або забуті. Одиноким Левам розташування небесних світил може подарувати зустріч з другою половинкою.

В кінці тижня в будинку і душі буде несподівано тепло і затишно. Зірки рекомендують насолоджуватися кожною секундою і не забувати подякувати за ваше прекрасне вашій коханій людині.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Діви

Для декого астрологічні впливи цього тижня можуть поставити перед необхідністю розлучитися з партнером. Чи буде ця розлука тимчасовою або ваші шляхи розійдуться назавжди – це залежить від настрою обох. Що б між вами сьогодні не сталося – це лише ще більше зблизить вас.

В кінці тижня радимо вам зайнятися разом будь-якою несуттєвою справою. Наприклад, зібрати пазл або пограти в карти. Це дозволить вам відволіктися від непотрібних думок і вдосталь повеселитися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Терезів

З точки зору особистих відносин цей день може стати для Терезів часом несподіванок. Можливо, ваша кохана людина підштовхне вас до того, щоб поглянути на звичні речі під новим кутом зору. Одиноким Терезам не варто робити паузу в спілкуванні з потенційним партнером.

Будьте уважними до дрібниць. Саме вони сьогодні як ніколи допоможуть вам зрозуміти вашу кохану людину і навіть полюбити її ще більше.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Скорпіона

У любовному житті Скорпіонів цього тижня очікуються великі зміни. Від того, чи зможете ви зрозуміти і домовитися один з одним, швидше за все, залежить майбутнє ваших стосунків. Вам варто поводитися просто і елегантно, без якого пафосу й претензійності. Вони будуть лише відштовхувати вашу кохану людину, що завдасть значної шкоди вашим з ним відносин.

Щодо одиноких Скорпіонів, то радимо вам бути відвертими, щоб нове знайомство мало щасливе продовження.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Стрільця

Сьогодні ви можете несподівано отримати підтримку від другої половинки. Нехай це стане приємним сюрпризом і корисною допомогою, але не виявиться наркотичною залежністю. В кінці тижня вашій коханій людині буде життєво необхідно відчути, що він/вона вам дійсно дорогий і потрібний.

Одиноким Стрільцям цього тижня не варто ризикувати і, тим більше, робити авантюри. Чим більш консервативними будуть способи знайомств, тим швидше вони приведуть вас до бажаного результату.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Козерога

Якщо прикре непорозуміння між вами і вашою дугою половинкою набуло затяжний характер, то цей тиждень – ідеальний час, щоб в ньому розібратися. Можливо, вашій коханій людині буде ніколи відволікатися на задушевні розмови з вами, тому постарайтеся запам'ятати всі теми, які ви хотіли б обговорити.

Самотні Козероги цього тижня можуть просуватися до мети значно швидше. Постарайтеся частіше потрапляти в поле зору людини, яка вас цікавить, і отримаєте успіх.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Водолія

Спільне проводження часу може зробити ваші відносини набагато міцнішими. Проте, ви маєте право пограти в маленьку примхливу дитину. Всі ваші бажання будуть виконуватися вашою половинкою беззаперечно, тому сміливо вимагайте тістечка, морозива і всього, що в голову прийде.

Одиноким Водоліям зірки приготували цілий ряд знайомств з потенційними партнерами, серед яких може бути зустріч з другою половинкою.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Риб

Риби цього тижня можуть перебувати в деякому хвилюванні і тривозі. Однак, зірки підказують, що ці переживання, швидше за все, безпричинні. Вам може бути дуже боляче і самотньо, не дивлячись навіть на те, що ваша кохана людина весь час буде поруч, фізично або морально.

Знайте, що вашій парі всі заздрять і хочуть бути схожими на вас. Тож, насолоджуйтеся цим захопленням та спробуйте порадіти тому, що у вас і справді все добре. Одинокі Риби зможуть швидко досягнути мети, якщо їм не завадять різні перешкоди.