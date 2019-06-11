"Люди Ікс: Темний Фенікс": прощайте, мутанти

Останній погляд на франшизу з семи фільмів, трилогії про Росомаху і дилогії Дедпула.

Свіжий "Темний фенікс" вийшов доволі тихим, як для завершення історії Людей Ікс і всіх з нею пов'язаних. Лінивий глядач, який не вникає у комікси і не заморочується статтями про кіно, може навіть не здогадатись, що цей фільм — жирна крапка і прощання Ікс Менів у звичному для нас розумінні.

Також у кіно: "Рокетмен": краще за "Богемну рапсодію"



"Люди Ікс: Темний Фенікс": офіційний постер з фільму

Справа в тому, що Disney поглинула 20th Century Fox і тепер всі герої переходять від крило нових власників, які вирішуватимуть кому жити, а кому ні. Всіх "фоксівських" героїв, а Ікс Менів так точно, переймає Кевін Файгі, глава Marvel Studios і продюсер всієї "годноти" MCU. Файгі називають одним з наймогутніших людей в кіно, так що нас, можливо, чекає освіжаюче переродження супергероїв, або експериментальний кіновінегрет, що містить їхні цікаві схрещення в один фільм.

Повертаючись до "Людей Ікс" сьогодення, а не майбутнього, можна сказати, що кіно видалось дорогим і банальним. Іксвуменка Джин Грей, яку зіграла знайома нам по "Грі Престолів" Софі Тернер, поглинула загадкову суперсилу з космосу і трохи з'їхала дахом. У дівчини ввімкнувся режим підліткових вибриків, от тільки тоді як звичайні підлітки хамлять батькам і слухають рок, ця здатна буквально знищити світ. Із цим треба щось робити…



"Люди Ікс: Темний Фенікс": офіційний постер з фільму

Люди Ікс діляться на два табори: тих, хто всесильну Джин Грей захищає, і тих, хто хоче її вбити (ой, як ново). В цьому фільмі один з основних персонажів помирає (краще не дивіться трейлер внизу статті, по ньому легко вгадати хто), а ще один навіть не з'являється, як би нам його не бракувало. Діло в тому, що Х'ю Джекману осточортіло клеїти бакенбарди і бігати перед камерою з довжелезними кігтями, так що актор вчасно самоусунувся. Актори виглядають втомленими, ніби дотягують закриття довгої кіноісторії на морально-вольових. Отож, Люди Ікс у всіх планах страждають і товчуть одне одного, а тут ще й інопланетяни підлетіли і під шумок хочуть свої справи повирішувати.

Почав зйомки "Темного Фенікса" Майкл Догерті, але в результаті він втік займатись "Ґодзіллою" і справа лягла на плечі сценариста проекту — Саймона Кінберга. Кінцівка "Людей Ікс" — його режисерський дебют, хоча, зрештою, Кінберг так і залишився сценаристом, не встигнувши виробити свій стиль чи внести в стрічку щось нове.



"Люди Ікс: Темний Фенікс": офіційний постер з фільму

Що хорошого в цьому фільмі? Екшен. Особливо сцени в потязі, які дознімали (і добре, що дозняли). А ще, фільм явно задає хороші питання щодо моральності персонажів, зокрема, завжди правого професора Ксав'єра. У "Темному Феніксі" ми бачимо сумніви у правильності його рішень і справедливості його методів. Брехня заради блага залишається брехнею, чи не так?

Фільм триває і закінчується так, ніби творці ставлять трикрапку, а не знак оклику. Так, ніби існують якісь примарні наступники, яким тепер "віддуватись". "Люди Ікс: Темний Фенікс" – не той гучний фінал, якого очікують глядачі. Та й критики зустріли прем'єру без захоплення, нарікаючи здебільшого за нереалізований потенціал. Рейтинг стрічки на IMDb – 6,0, вікові обмеження – 12 років.

Люди Ікс: Темний Фенікс: офіційний трейлер фільму онлайн

Також у кіно: "Секрети домашніх тварин 2": свої в дошку