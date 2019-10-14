Люди на інвалідних візках підкорили подіум у Харкові: яскраві фото та відео

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У Харкові презентували колекцію одягу для людей з інвалідністю. До показу моделі ретельно готувались кілька місяців. А дизайнери довели, що адаптивне вбрання мають шити і в Україні, і йому є місце на стильних показах.

Подіумній майстерності людей на візках навчали у першій в Україні інклюзивній модельній агенції. Його навесні створили у Харкові.

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Поряд з дебютантами на Kharkiv Fashion-2019 участь взяв й відома професіоналка Оксана Кононець. Візок не завадив їй підкорити подіуми Парижу та Шрі-Ланки. За її словами, своїм прикладом хоче надихнути інших.


Оксана Кононець / Фото Kharkiv Fashion-2019​

харків людини на візках подіум
Люди з інвалідністю презентували нову колекцію одягу / Фото Kharkiv Fashion-2019​

"Я дуже боялася цього. Боялася, що не справлюсь через свій фізичний стан. Але я бачу, що все виходить, і все нормально. Немає нічого нереального", – пояснила перша українська професійна модель на візку Оксана Кононець.

Дивіться більше фото з Kharkiv Fashion-2019​:

Одяг для показу пошив Олександр Бевзюк. Це вже п'ята його інклюзивна колекція. Розповів, що для людей на візках в Україні майже не шиють, адже тут потрібен виключно індивідуальний пошив, особлива тканина і дуже багато примірок. Нову лінійку одягу дизайнер присвятив темі бунту. Переконаний, бути модними заслуговують усі.


Олександр Бевзюк

"Повинен бути підвищений комфорт. Деякі хлопці озвучували, що їм хотілося, які нюанси їх не влаштовують. Як правило, тканина має бути стрейчева. Бажано використовувати гумки без жорстких фіксацій", – пояснив Бевзюк.

️ KHARKIV FASHION 2019 ️ ⠀ Показ BEVZUK & INclusive model agency на подіумі Kharkiv Fashion 2019! ⠀ #харків #kharkivfashion #kharkivfashion2019 #fashion #kharkiv

Опубліковано Kharkiv Fashion Субота, 12 жовтня 2019 р.

️ KHARKIV FASHION 2019 ️ ⠀ Показ BEVZUK & INclusive model agency на подіумі Kharkiv Fashion 2019! ⠀ #харків #kharkivfashion #kharkivfashion2019 #fashion #kharkiv

Опубліковано Kharkiv Fashion Субота, 12 жовтня 2019 р.

️ KHARKIV FASHION 2019 ️ ⠀ Показ BEVZUK & INclusive model agency на подіумі Kharkiv Fashion 2019! ⠀ #харків #kharkivfashion #kharkivfashion2019 #fashion #kharkiv

Опубліковано Kharkiv Fashion Субота, 12 жовтня 2019 р.

 

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Автор: Анна Черненко
Теги: Новини України LifeStyle Стиль і мода Новини Харкова
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