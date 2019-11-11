Люди не завжди готові йти на таке кіно, – режисер Наріман Алієв про фільм "Додому"

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Кримськотатарський режисер фільму "Додому" Наріман Алієв розповів, що очікував кращих результатів українського кінопрокату за перший вікенд.

В ексклюзивному коментарі 24 каналу Алієв сказав: "Враження від фільму позитивні, але якщо щодо кінопрокату, то в нас дуже посередні результати. Десь 10 тисяч глядачів за перший вікенд. Я особисто розраховував на трохи більше, я думаю, що буде десь 20 тисяч глядачів, але сьогодні наша ситуація така".

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Він вважає, що нині дуже складно дійти до глядача, саме інформаційно, та розказати про кіно.

Ми намагались використовувати всі інструментарії, які в нас є, зокрема, Каннський кінофестиваль, подорож нашого фільму на Оскар від України цього року та різні нагороди на різних фестивалях світу. Але в нас нема великих бюджетів, щоб на пряму робити рекламу для глядачів. Якби там не було, все ж у нас кіно сприймають як картину, а на кіно, де треба вдуматись, не завжди люди готові піти та потратити пів дня,
– зазначив режисер. 

Також Алієв запросив всіх до перегляду стрічки "Додому".

Про що фільм "Додому"? Події відбуваються в сучасному Києві. Батько і молодший син забирають в моргу тіло свого старшого сина, який загинув на війні на Донбасі. Планують везти в Крим, аби  хоронити його там. Однак між батьком і молодшим сином є проблеми. Говорять в фільмі і кримськотатарською, і українською, бо син вчиться в університеті у Києві. 

Дорогою з ними трапляється багато різних історій, які їх зближають. Окрім цього, вони обговорюють багато нагальних питань, які є в суспільстві. Є багато аспектів, які примушують задуматися, зокрема, про АТО, війни, кримських татар, українців, і так далі.

Офіційний трейлер фільму "Додому" дивитись онлайн:

 

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Автор: Юлія Гілей
Теги: Новини України LifeStyle Кіно Фільм "Додому" Новини LifeStyle Новини Криму Анексія Криму Каннський кінофестиваль
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