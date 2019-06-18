"Люди в чорному: Інтернешнл": спроба відродити франшизу

Спін-оф кіно про пригоди Вілла Сміта і Томмі Лі Джонса з інопланетянами зустрів багато критики, але не розчарував остаточно.

Більшість критиків порадить взяти "забуттятор" і стерти собі пам'ять, бо фільм видався повним розчаруванням. З такими категоричними твердженнями погодитись складно, бо не все так погано, та й ми скучили за MiB (Men in Black). В час, коли кожен другий фільм отримує вагон сиквелів і приквелів, а хоч трохи успішне кіно чи мультик з 90-тих беруться перезнімати, логічно було гянути в сторону франшизи "Людей в чорному".

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"Люди в чорному: Інтернешнл": офіційний кадр з фільму

Перша частина MiB вийшла у 1997-му, друга – у 2002-му, а третю чекали аж десять років – до 2012-го. Всі три епізоди були комерційно успішними, ними займався режисер Баррі Зонненфельд, а в головних ролях стабільно крутились Вілл Сміт і Томмі Лі Джонс. Четвертий фільм франшизи створювався вже за інших умов.

По-перше, "Люди в чорному: Інтернешнл" знімав не Зонненфельд, а Фелікс Гері Грей. Режисер відомий завдяки фільмам "Законослухняний громадянин", "Переговорник", "Форсаж 8" і завдяки любові до хіп-хопу. Гері Грей займався кліпами для Ice Cube, Jay-Z, Cypress Hill, Dr. Dre, а в 2015 зняв хороший фільм "Просто із Комптона" про створення і розпад відомого гурту N.W.A. Хоч досвід нового режисера не віщує провалу, але руки Баррі Зонненфельда франшизі бракує. Той факт, що він (разом зі Спілбергом) рахується у ролі виконавчого продюсера, ситуацію не змінює.



"Люди в чорному: Інтернешнл": офіційний кадр з фільму

По-друге, на "Люди в чорному: Інтернешнл" виділили лише 110 мільйонів доларів бюджету. Для порівняння, треті "Люди в чорному" створили за 215 мільйонів доларів і кіно непогано окупилось, зібравши 654 мільйони доларів. Очевидно, кредит довіри до франшизи вичерапався і кіностудійні боси, розуміючи ймовірність провалу, побоялись вкластись в кіно сповна.

По-третє, Вілл Сміт і Томмі Лі Джонс більше не вписуються в авантюру з MiB, про що обоє чітко заявили. Тому, на місцях ключових персонажів опинились Кріс Хемсворт і Тесса Томпсон, тобто, зажирілий Тор і Валькірія із сусідніх у прокаті "Месників". Тому до інопланетних істот і екшена акторам не звикати.



"Люди в чорному: Інтернешнл": офіційний кадр з фільму

Перераховані зміни впливають на сприйняття франшизи по-різному, але здебільшого міняють враження в гіршу сторону. Далеко не останнім чинником, який "топить" кіно став сценарій. Його писали Арт Маркум і Метт Голловей – ті ж хлопці, які займались першою "Залізною Людиною" і останніми "Трансформерами". Тому, ви зрозуміли, ситуація з оригінальністю сюжету невтішна.

Найбільша проблема "Людей в чорному: Інтернешнл", що його постійно порівнюють з попередниками. Хемсворт і Томпсон не стануть Смітом і Лі Джонсом, супер постпродакшин не зробиш на 110 мільйонів "зелених", а Фелікс Гері Грей непогано впорався. Називайте це як хочете, але не провалом.



"Люди в чорному: Інтернешнл": офіційний кадр з фільму

В фільмі дотепно натякають на інопланетність Ілона Маска і Childish Gambino, жартують про Каньє Веста, тримають бадьору атмостферу і десь після екватора кіно таки стає смішнішим. Якщо довго чимось прикидатись, то цим можна і стати, чи не так? В кадр вривається персонаж Пішачок, який бере на себе більшість успішних (і неуспішних) спроб пожартувати. Сміх завжди йшов на користь цій франшизі.

Це кіно можна назвати як завгодно, але не провалом. "Люди в чорному: Інтернешнл", як мінімум, посереднє кіно, яке підійде як знайомим з франшизою глядачам, так і тим, хто попередніх фільмів в очі не бачив. Можна сказати, що творці почали з нової сторінки, помістивши для старших фанів пасхалки, не заважаючи при цьому новим фанам зрозуміти, що коїться. Рейтинг на IMDb — нещасних 5,6. Так, могло бути краще, але вийшло непогано, ми готові йти на п'ятий фільм.

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Люди в чорному: Інтернешнл: дивитись трейлер фільму онлайн

Всі фото: IMDb

Що каже зарубіжна преса?

The Guardian: Настав час посвітити нейралайзером в обличчя всіх залучених до створення цього фільму і прошепотіти: забудь про цю франшизу.



IGN: MiB: International намагається цитувати оригінал, але не може наздогнати його по ключових параметрах: фільм вийшов не таким смішним і цікавим.



Variety: Ситуацію рятує хіба що зв'язок між Тессою Томпсон і Крісом Хемсвортом, але не все те, що їхні персонажі роблять на екрані.