"Люди в чорному: Інтернешнл": сюжет і трейлер фантастичної комедії

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"Люди в чорному: Інтернешнл": сюжет і трейлер
"Люди в чорному: Інтернешнл": сюжет і трейлер / planetakino.ua

У четвер, 13 червня, в Україні відбулась довгоочікувана прем'єра фільму "Люди в чорному: Інтернешнл" (Men in Black International), до якої прикута чимала увага кіноманів. Чому варто переглянути кінострічку та чим вона відрізнятиметься від попередніх частин – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Це четвертий за рахунком фільм про особливих агентів таємної організації "Люди в чорному". Попередні частини, в яких головні ролі зіграли Вілл Сміт і Томмі Лі Джонс, отримали таку популярність, що автори проекту вирішили створити продовження кінострічки, оновивши зірковий склад. 

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Так, у "Люди в чорному: Інтернешнл" глядачі зможуть побачити актора, який активно співпрацює зі студією Marvel – це Кріс Хемсворт. У "Месниках" він зіграв Тора та прославився завдяки цій ролі на весь світ. Окрім цього, ще одна зірка фільмів про супергероїв постане в кінострічці. Продюсери запросили на зйомки акторку Тессу Томпсон, яка перед цим грала Валькірію в останній частині "Месників".

Не менш захопливим буде і сюжет нового фільму Marvel. За ідеєю сценаристів, "Люди в чорному" залишиться організацією, яка рятує людей від прибульців, що прилетіли на Землю із загрозливими намірами. Цього разу два спецагенти будуть не тільки боротись з інопланетянами, але й ворогами всередині таємної організації. Щоб розкрити вбивство та попередити ймовірну небезпеку, агентам Ейч (Кріс Хемсворт) та Ем (Тесса Томпсон) доведеться об'їхати півсвіту і стикнутись не з одним курйозом. 

Дивіться трейлер до фільму "Люди в чорному: Інтернешнл" українською: відео 

Вперше про зйомки продовження фільмів "Люди в чорному" заговорили ще у 2012 році. Однак задум не реалізовували аж до початку 2018-го. До створення сценарію запросили одразу трьох зірок Голлівуду – Метта Холлоуея, Артура Маркаму та Лоуелла Каннінгема. Режисером "Люди в чорному: Інтернешнл" став Фелікс Гері Грей, відомий за кінострічками "Законослухняний громадянин" та "Голос вулиць".

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Теги: LifeStyle Кіно Новини LifeStyle Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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