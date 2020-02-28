Люди в залі біснувались, – Сергій Притула про перемогу Go_A та фіналістів Нацвідбору

Ведучий Національного відбору на Євробачення-2020 власними відгуками про музичний конкурс неодноразово провокував скандальні обговорення у мережі. Цьогоріч Сергій Притула вирішив втриматися від гострих слів та заступився за конкурсантів та переможців гурт Go_A, яких вже встигли піддати нищівній критиці.

Незмінний ведучий головної музичної події року як ніхто інший знає "кухню" Національного відбору зсередини. Його коментарі є одними з найочікуваніших фінальних відгуків про представника України на міжнародній музичній арені. Зважаючи на відсутність резонансних скандалів, Сергій Притула щедро нагородив кожного ж претендентів на перемогу найвищими оцінками.

Читайте також: Сергій Притула про Нацвідбір на Євробачення-2020: Слава Богу не пересварились

Ведучий Національного відбору на Євробачення-2020 цілком згодний з абсолютними фаворитами суддівського та глядацького голосування. Гут Go-A він назвав "темною конячкою" шоу. Музиканти змогли налаштуватися на боротьбу та перевершити очікування публіки.

Щоб перемогти, Gо-A потрібно було стрибнути вище голови. І вони стрибнули… Гурт вийшов на сцену максимально заряджений і сконцентрований…Зал завівся з перших нот і не затихав до кінця пісні. А коли вона закінчилась, я ще довго не міг вступити зі своїм текстом, бо люди в залі, в хорошому сенсі цього слова, "біснувались",

– відзначив Сергій Притула.

Не оминув увагою шоумен і гострої критики Go_A від колег по "цеху", звернувши увагу на слова соліста гурту "Антитіла" Тараса Тополі. Співак звинуватив представників України у Роттердамі у псевдоетніці й проросійських текстах. Проте Сергій Притула наголосив, що перемога Go_A не залишила байдужими нікого, що вже може свідчити про успіх: "Думаю, що проблема у "Ванюші". Хоча, якщо добре придивитись до змісту, то той "Ванюша" там якраз у доволі негативному світлі".

Читайте також: Викликає занепокоєння, – соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя розкритикував пісню Go_A

У провалі Jerry Heil на фінальному відборі ведучий звинуватив хейтерів у мережі, які завадили виконавиці розкрити свою індивідуальність у найважливіший момент. Саме те, що на перший погляд беззаперечний фаворит пробивається у фінал тільки з 3-го місця в групі, спровокувало провальні зміни у її номері. Jerry Heil як молода артистка не зуміла відрізнити конструктивну критику від бруду та хамства, а численні прихильники, які мали б вивести кумира в лідери, лише погубили її сподівання на перемогу.

Результатом тижневого переварювання негативу стала кардинальна зміна номеру виконавиці у фіналі, коли із чітко концептуального, максимально пов’язаного із меседжем композиції, він перетворився на абсолютно "ні про що". І головне – це зміна настрою, із яким JH вийшла на сцену. Та життєрадісна, весела дівчина кудись зникла. І глядач не міг цього не помітити… Ситуація із глядацьким голосуванням у фіналі черговий раз довела, що багатомільйонна армія прихильників у ютубі, абсолютно не гарантує такої ж підтримки у офлайні,

– прокоментував ведучий.

А от, на думку Сергія Притули, зміни у постановці та іміджі пішли на користь Девіду Аксельроду. Він став одним із найсильніших вокалістів музичного конкурсу, але на шляху до перемоги стала занадто форматна для конкурсу пісня: "Таких пісень на кожному Євробаченні привозять пачками. І вирізнитись з-посеред загалу нею було б важко".

Виступ KHAYAT на Національному відборі на Євробачення-2020 ведучий назвав набагато впевненішим. Його поразка викликала неабияке здивування Сергій Притули. Він припустив, що хлопцеві забракло хітового синглу, який би дозволив перетворити його нішеву творчість у масову музику: "Образ є, вокал чудовий, музика добротна, з харизмою все ок".

Своїх земляків із Тернополя гурт TVORCHI Сергій Притула виокремив серед інших конкурсатнів, адже їхня новаторська для України музика стала відкриттям не лише для ведучого. Проте він зазначив, що у фіналі хлопці доклали значно менше зусиль для перемоги. Щодо скандалу з технічними негараздами шоумен висловився лаконічно: "Технічні служби СТБ маткобожились, що з інейром все було ок. Творчі казали, що ні. Де правда – поняття не маю. Знаю тільки на 100%, що умисно їх би ніхто не рубав". Він пригадав, що й на репетиціях у Джеффрі були проблеми з вокалом, проте такий феєричний "стане для хлопців трампліном до вищих щаблів нашого шоубізу".

До теми: TVORCHI після фіналу Нацвідбору: Ми більше не братимемо участь у таких конкурсах

Сергій Притула припустив, що найбільший успіх серед конкурсантів завоювала KRUTЬ, яка незважаючи на поразку, прокинулася знаменитою після виступу у першому півфіналі. Він зазначив, що для бандуристки важливо не загубити безпосередньості та простоти у спілкуванні, якими вона підкорила серця глядачів: "Сподіваюсь у неї в "загашнику" є пара-трійка хороших пісень, тому що зараз, після Нацвідбору, до неї буде прикута увага і на "шлейфі" успіху у конкурсі можна абсолютно спокійно потрапляти у ротацію на фм-ках".

Ведучий також зазначив, наскільки важлива національна підтримка для гурту Go_A на міжнародному конкурсі в Роттердамі. Адже українці "звикли в разі перемоги – дуже пишатися, а в разі поразки – дуже ганьбити". Він наголосив, що важливо підтримати вітчизняного представника незалежно від результатів Євробачення-2020 й не прирівнювати невиправдані сподівання до рівня національної ганьби.