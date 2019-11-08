"Людина-невидимка": з'явився український трейлер до фантастичного хоррора з Елізабет Мосс

55 Читать новость на русском
Елізабет Мосс у фільмі "Людина-невидимка"
Елізабет Мосс у фільмі "Людина-невидимка" / Entertainment Weekly

Елізабет Мосс, яка відома своєю роллю у драматичному серіалі "Розповідь служниці", зіграє головну роль у фільмі жахів "Людина-невидимка". Український трейлер та свіжі кадри римейка на картину 1933 року вже з'явилися в мережі.

Фільм "Людина-невидимка" (The Invisible Man) 2020 року заснований на однойменному романі Герберта Уеллса, який він написав у 1897 році. Перша екранізація на науково-фантастичний твір вийшла у 1933 році.

Читайте також: Зірка "Гаррі Поттера" Руперт Грінт з'явився у трейлері серіалу-жаху "Будинок з прислугою": відео

Майже через 90 років роман англійського письменника побачить другу екранізацію. У новій стрічці "Людина-невидимка" головну роль виконає лауреатка Еммі та Золотого глобуса Елізабет Мосс, яка відома своїми ролями у телепрограмі "Західне крило" та "Розповідь служниці".

Елізабет Мосс
Елізабет Мосс у фільмі "Людина-невидимка" / Entertainment Weekly

В екранізації 2020 року Сесілія нарешті звільняється від жорстоких знущань і насильства після того, як її чоловік, успішний бізнесмен, загадково помер. Однак після його смерті її життя не стає спокійнішим. Виявляється, це лише початок. Молоду вдову починає переслідувати невидима безжальна сутність. Тепер вона розуміє, що смерть її чоловіка – це не більше, ніж частина його плану та високотехнологічного проєкту, через який вона страждає.

Людину-невидимку у фільмі 2020 року зіграє Олівер Джексон-Коен, роль режисера та сценариста виконав Лі Воннелл, який зіграв у хоррорі "Пила".

Прем'єра фільму "Людина-невидимка" в Україні запланована на 27 лютого 2020 року.

Дивитися трейлер до фільму "Людина-невидимка" українською: відео

 

blog_ava
Антон порвав з Марічкою: Притула відреагував на зраду Батьківщини свого ексколеги Молочного
сьогодні
7329
Автор: Марта Вересюк
Теги: Голлівуд LifeStyle Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Красиві чоловічі стрижки: підбірка найкращих зачісок на будь-який вибір
сьогодні 14:04 Красиві чоловічі стрижки: підбірка найкращих зачісок на будь-який вибір
Квітослава Туз 75
Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 8 – 10 листопада
сьогодні 09:30 Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 8 – 10 листопада
Уляна Журба 103
Ельзі Госк – 31: ефектні виходи моделі на показах Victoria’s Secret
7 листопада 14:25 Ельзі Госк – 31: ефектні виходи моделі на показах Victoria’s Secret
Уляна Журба 1374
Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
7 листопада 14:11 Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
Квітослава Туз 14765
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
7 листопада 12:00 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 2561
Новини
Більше новин
Залиште відгук