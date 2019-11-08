"Людина-невидимка": з'явився український трейлер до фантастичного хоррора з Елізабет Мосс

Елізабет Мосс, яка відома своєю роллю у драматичному серіалі "Розповідь служниці", зіграє головну роль у фільмі жахів "Людина-невидимка". Український трейлер та свіжі кадри римейка на картину 1933 року вже з'явилися в мережі.

Фільм "Людина-невидимка" (The Invisible Man) 2020 року заснований на однойменному романі Герберта Уеллса, який він написав у 1897 році. Перша екранізація на науково-фантастичний твір вийшла у 1933 році.

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Майже через 90 років роман англійського письменника побачить другу екранізацію. У новій стрічці "Людина-невидимка" головну роль виконає лауреатка Еммі та Золотого глобуса Елізабет Мосс, яка відома своїми ролями у телепрограмі "Західне крило" та "Розповідь служниці".



Елізабет Мосс у фільмі "Людина-невидимка" / Entertainment Weekly

В екранізації 2020 року Сесілія нарешті звільняється від жорстоких знущань і насильства після того, як її чоловік, успішний бізнесмен, загадково помер. Однак після його смерті її життя не стає спокійнішим. Виявляється, це лише початок. Молоду вдову починає переслідувати невидима безжальна сутність. Тепер вона розуміє, що смерть її чоловіка – це не більше, ніж частина його плану та високотехнологічного проєкту, через який вона страждає.

Людину-невидимку у фільмі 2020 року зіграє Олівер Джексон-Коен, роль режисера та сценариста виконав Лі Воннелл, який зіграв у хоррорі "Пила".

Прем'єра фільму "Людина-невидимка" в Україні запланована на 27 лютого 2020 року.

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