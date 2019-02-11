Людина-павук, Че Гевара та інші: у київському метро з'явилися незвичні портрети Шевченка (фото)

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Станція метро "Тараса Шевченка" у Києві
Станція метро "Тараса Шевченка" у Києві / Соцмережі

Нестандартні портрети Кобзаря з'явилися у метро столиці в рамках виставки "Квантовий стрибок Шевченка", яку спільно організували Київський метрополітен, Національний музей Тараса Шевченка та ілюстратор Олександр Греков.

Проект "Квантовий стрибок Шевченка" – це сплав вільнодумства та науки, спроба осучаснити старе та архівувати популярні культурні образи, розповіли на офіційній Facebook-сторінці Київського метрополітену. 

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Автор робіт Олександр Греков – київський ілюстратор та засновник бренду Unicorn&Wine.

Виставка його ілюстрацій відкрилася на станції метро "Тараса Шевченка" (вулиця Межигірська, 58) та триватиме до 10 березня. 

Вашим потягом метро керує машиніст Тарас Шевченко! Саме він доставив вас на станцію, де історія та вигадка сплелись у єдине,
– зазначили у повідомленні в соцмережі.

А з 1 по 14 березня роботи можна буде побачити у мистецькій галереї "Книжковий Лев" (проспект Шевченка, 14) у Львові.

Серед героїв, на яких перетворився Кобзар: Джек Горобець, Йода, Фріда Кало, Вільям Воллес, Термінатор, Людина-павук, Микола Гоголь, Бетмен, Бендер, Дарт Вейдер, Че Гевара, Джон Леннон, Микола Гоголь, Христофор Колумб, Олександр Пушкін, Фантомас, Елвіс Преслі, Локі, Статуя Свободи, Девід Бові, Жак Ів Кусто та інші.

Дивіться фото: виставка "Квантовий стрибок Шевченка" у Києві

Зазначимо, що у соцмережах по-різному реагують на виставку: частина користувачів похвалили втілення ідеї, інші ж зазначили, що їм не подобається такий підхід до візуалізації Кобзаря.
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Теги: Новини Львова LifeStyle Новини Києва Новини культури Мистецтво Виставка Метро Тарас Шевченко
Джерело: 24 Канал
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