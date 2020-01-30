Померла 38-річна діджейка Люсі Стоун: відома причина

"Королева електронної музики" Люсі Стоун померла у 38 років. Діджейка закінчила життя самогубством через болючий розрив з бойфрендом.

Про це повідомляє таблоїд The Sun. Люсі Стоун була популярною діджейкою у Великобританії. Свій успіх вона здобула завдяки виступам у культовому клубі Лондона Ministry of Sound. Її раптове зникнення восени 2019 року не викликало підозри, адже прихильники вирішили, що музикантка просто взяла творчу паузу, або ж активно виступає в ОАЕ, де також була популярною. Днями стало відомо, що 4 вересня Люсі Стоун покінчила життя самогубством.

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Перед смертю артистка написала повідомлення своїм рідним та близькій подрузі. Люсі Стоун зізналась, що має суїцидальні думки та виснажилась від проблем в особистому житті. Родичі намагались додзвонитись до діджейки, однак врятувати її не змогли. Люсі Стоун вистрибнула з 14 поверху житлового будинку в Західному Лондоні. Від множинних травм вона померла на місці. Розпізнати тіло вдалось за допомогою татуювань дівчини.

Відомо, що перед самогубством Люсі Стоун розійшлась з бойфрендом. Пара будувала стосунки упродовж 5 років, тому розрив приголомшив діджейку. Саме це і стало причиною самогубства, розповідають її рідні. Окрім цього, незадовго до смерті Люсі Стоун вирішила додати до свого графіку ще кілька виступів, тому була виснажена і від роботи.

Люсі тільки розійшлась зі своїм бойфрендом Андре, після чого мала недовготривалі стосунки, які теж розпались. Вона шукала розраду в роботі, тому розривалась між Британією та Еміратами. Вона була спустошена і виснажена,

– розповіла її подруга.

Люсі Стоун була родом з британського Ессексу. Змалку дівчина прагнула займатись музикою, тому відвідувала спеціальні курси в школі. А вже в підлітковому віці почала складати перші кавери на відомі хіти. У 38 років Люсі Стоун могла похизуватись чималими здобутками: її знали у Великобританії та ОАЕ, а всього за кілька років роботи вона змогла придбати елітне житло у Лондоні. Ефектна артистка була й відомою у мережі, однак незадовго до самогубства вирішила видалити всі дописи, опубліковані у 2019 році, та спільні фото з колишнім коханим.

"Кар'єра Люсі була неймовірною. Вона була на вершині своєї слави, співпрацюючи з найкращими клубами і промоутерами. Але музична індустрія може бути важкою і приводити до самотності", – додала подруга Люсі Стоун.