Люстри, бургери та відрубані голови: найекстравагантніші образи з Met Gala 2019

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Найекстравагантніші образи з Met Gala 2019
Найекстравагантніші образи з Met Gala 2019 / Колаж: LifeStyle 24

Щороку одна з найгучніших подій США вражає весь світ своєю масштабністю та химерністю. Якщо Розі Хантінгтон-Уайтлі чи Кім Кардашян щороку обирають сексуальні і водночас розкішні наряди, то є когорта зірок, яка не боїться вразити незвичними дизайнерськими рішеннями, як би це вражаюче чи провально не виглядало.

У 2019 році такими знаменитостями стали Кеті Перрі, Дуа Ліпа, Cardi B, Джаред Лето, Леді Гага та десятки інших зірок, які наважились вразити усіх журналістів та фанатів Met Gala 2019. Їхні образи важко назвати найкращими чи провальними на червоній доріжці, адже саме у них вони намагались вкласти всю тематику та незвичайність цьогорічної теми – "кемп". Тобто, всі костюми могли характеризуватись певною іронією, деякою вульгарністю, підвищеною театральністю і прихильністю до поганого смаку. 

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Які образи обрали для цьогорічного балу Інституту костюма музею Метрополітен – дивіться у нашій підбірці.

Кара Делевінь

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Şamdan Plus (@samdanplus)

 

Джіджі Хадід

 

Джаред Лето

 

Кеті Перрі

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mashion (@mashionpk)

 

Зендея

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Germany (@ellegermany)

 

Езра Міллер

 

Cardi B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MOSTHATEDCARDI (@iamcardib)

 

Дженніфер Лопес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@queenjlo13)

 

Біллі Портер

 

 

Селін Діон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Céline Dion (@celinedion)

 

Ель Феннінг

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared Jr. (@justjaredjr)

 

Дуа Ліпа

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lucinda (@yellowchicroad)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Met Gala Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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