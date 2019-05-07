Люстри, бургери та відрубані голови: найекстравагантніші образи з Met Gala 2019

Щороку одна з найгучніших подій США вражає весь світ своєю масштабністю та химерністю. Якщо Розі Хантінгтон-Уайтлі чи Кім Кардашян щороку обирають сексуальні і водночас розкішні наряди, то є когорта зірок, яка не боїться вразити незвичними дизайнерськими рішеннями, як би це вражаюче чи провально не виглядало.

У 2019 році такими знаменитостями стали Кеті Перрі, Дуа Ліпа, Cardi B, Джаред Лето, Леді Гага та десятки інших зірок, які наважились вразити усіх журналістів та фанатів Met Gala 2019. Їхні образи важко назвати найкращими чи провальними на червоній доріжці, адже саме у них вони намагались вкласти всю тематику та незвичайність цьогорічної теми – "кемп". Тобто, всі костюми могли характеризуватись певною іронією, деякою вульгарністю, підвищеною театральністю і прихильністю до поганого смаку.

Читайте також: В передчутті Met Gala: що відомо про найвідоміший бал Голлівуду 2019 року

Які образи обрали для цьогорічного балу Інституту костюма музею Метрополітен – дивіться у нашій підбірці.

Кара Делевінь

Джіджі Хадід

Джаред Лето

Кеті Перрі

Зендея

Езра Міллер

Cardi B

Дженніфер Лопес

Біллі Портер

Селін Діон

Ель Феннінг

Дуа Ліпа