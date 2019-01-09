"Лють і депресія розчиняються, як дим": Енн Гетевей розповіла як бореться зі стресом

Знаменита голлівудська актриса, яка зіграла головну роль в фільмі "Диявол носить Prada", знялася для обкладинки лютневого номера америнського журналу Town & Country. Енн Гетевей постала на фото у розкіншому вбранні, а в інтерв'ю поділилася секретами боротьби зі стресом і депресією.

Оскароносна акторка, яка нещодавно засвітилася на вулицях Нью-Йорка під час зйомок серіалу "Сучасна любов", знялася для американського глянцю. Енн Гетевей прикрасила обкладинку журналу Town & Country і дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про свої методи боротьби з депресією.

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Голлівудська акторка для Town & Country / Town & Country Mag

Глянець представив два варіанти першої сторінки, для яких знялася голлівудська акторка, на своїй сторінці в Instagram. На двох знімках вона постала кардинально різною, однак помітно, як впевнено Енн Гетевей позувала перед камерою. Також акторка зізналася журналістам Town & Country, яким методом вона долає стресові ситуації.

Я встановлюю таймер на телефоні, запалюю свічку і пишу про все, що мене турбує. І ніколи не перечитую написане. Як тільки час закінчується, просто вириваю цю сторінку і спалюю її над полум'ям. Вся негативна енергія, лють і навіть депресія йдуть, розчиняються як дим,

– розповіла Енн Гетевей американському виданню.



Енн Гетевей для Town & Country / Instagram / @townandcountrymag



Енн Гетевей / Town & Country Mag



Енн Гетевей / Instagram / @townandcountrymag



Оскароносна акторка для Town & Country / Town & Country Mag