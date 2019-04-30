"Люцифер 4 сезон": в мережі з'явився перший трейлер до популярного серіалу

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Люцифер 4 сезон
Люцифер 4 сезон / http://tehnofan.com.ua

Кінокомпанія Netflix оприлюднила перший тизер до 4 сезону одного з найулюбленіших серіалів – "Люцифер". Прем'єра довгоочікуваного сезону відбудеться вже в травні цього року.

Кінокомпанія Netflix купила права на показ серіалу "Люцифер" після того як телеканал Fox, який транслював його, закрився. Так, дебютний трейлер популярного серіалу з'явився на YouTube-каналі Netflix.

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У трейлері відкривається чимало деталей нового сезону, а одним із найголовніших персонажів постає нова героїня Eve, яку зіграє актриса Інбар Лаві. Також в новому сезоні серіалу постали вже знайомі і улюблені актори: Том Елліс, Кевін Алехандро, Лорен Джерман, Леслі-Енн Брандт, Д.Б. Вудсайд і Рейчел Харріс.

Прем'єра нового сезону відбудеться в середу, 8 травня.

Дивитися трейлер до 4 сезону серіалу "Люцифер": відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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