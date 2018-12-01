M1 Music Awards 2018: Олег Винник прокоментував своє звання "Співака року"

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Олег Винник
Олег Винник / Instagram @olegg.vynnyk

1 грудня у Києві відбулася головна музична премія України "M1 Music Awards. 4 Seasons", на якій український співак Олег Винник та співачка Настя Каменських здобули перемогу у номінації "Співак року" та "Співачка року".

Перемогу у номінації Винник прокоментував на своїй сторінці в Instagram.

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Відтак розкрадач жіночих сердець опублікував знімок, на якому він зображений на сцені під час отримання статуетки. Для виходу Олег одягнув червоний піджак, який поєднав з білою сорочкою та джинсами.

"Дякую, Україно! Дякую, M1 Music Awards! Неочікувано приємно!", – наголосив співак.

олег винник
Олег Винник / Instagram @olegg.vynnyk

Українська співачка Настя Каменський також подякувала підтримці та показала знімки з музичної премії M1 Music Awards 2018.

 

 

 

Теги: LifeStyle Музика Нагороди Олег Винник Настя Каменських
Джерело: 24 канал
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