M1 Music Awards 2019: якими вбраннями вражали українські зірки
У суботу, 30 листопада, в Києві відгриміла одна з найочікуваніших світських подій – церемонія нагородження преміями M1 Music Awards 2019. На шоу завітали чи не всі представники вітчизняного шоу-бізнесу. Артисти поборолись за престижні статуетки і презентували свої хіти.
Другий рік поспіль музичним продюсером премії M1 Music Awards 2019 стала Тіна Кароль. Артистка запросила на шоу найуспішніших вокалістів, які запалили у прямому ефірі.
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Не меншу увагу привернули учасники світської події, адже у столичному Палаці Спорту можна було побачити чи не всіх представників вітчизняного шоу-бізнесу. Зокрема, перед камерами постали Надя Дорофєєва та Позитив із гурту "Время и Стекло", Олег Винник, Монатік, Alyona Alyona, MELOVIN, Злата Огневич, Оля Цибульська, Світлана Тарабарова, Тіна Кароль та інші. Наразі у мережі з'явились перші фото з червоної доріжки, які підорили всіх меломанів. Журналісти LifeStyle 24 підібрали найефектніші та найпровокативніші образи на M1 Music Awards 2019, які зможуть вас вразити.
M1 Music Awards 2019: червона доріжка
Злата Огневич
Тіна Кароль
Світлана Тарабарова
Alyona Alyona
Нікіта Добринін і Даша Квіткова
Надія Дорофєєва і Позитив
Ірина Горова з дітьми
Антитіла
The HARDKISS
Олександр Пономарьов
Ольга Горбачова і Юрій Нікітін
Alekseev та Уляна Синецька
Ірина Федишин
Надія Матвєєва
Настя Каменських
Аліна Гросу з чоловіком