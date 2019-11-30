M1 Music Awards 2019: якими вбраннями вражали українські зірки

У суботу, 30 листопада, в Києві відгриміла одна з найочікуваніших світських подій – церемонія нагородження преміями M1 Music Awards 2019. На шоу завітали чи не всі представники вітчизняного шоу-бізнесу. Артисти поборолись за престижні статуетки і презентували свої хіти.

Другий рік поспіль музичним продюсером премії M1 Music Awards 2019 стала Тіна Кароль. Артистка запросила на шоу найуспішніших вокалістів, які запалили у прямому ефірі.

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Не меншу увагу привернули учасники світської події, адже у столичному Палаці Спорту можна було побачити чи не всіх представників вітчизняного шоу-бізнесу. Зокрема, перед камерами постали Надя Дорофєєва та Позитив із гурту "Время и Стекло", Олег Винник, Монатік, Alyona Alyona, MELOVIN, Злата Огневич, Оля Цибульська, Світлана Тарабарова, Тіна Кароль та інші. Наразі у мережі з'явились перші фото з червоної доріжки, які підорили всіх меломанів. Журналісти LifeStyle 24 підібрали найефектніші та найпровокативніші образи на M1 Music Awards 2019, які зможуть вас вразити.

M1 Music Awards 2019: червона доріжка

Злата Огневич

Тіна Кароль

Світлана Тарабарова

Alyona Alyona

Нікіта Добринін і Даша Квіткова

Надія Дорофєєва і Позитив

Ірина Горова з дітьми

Антитіла

The HARDKISS

Олександр Пономарьов

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін

Alekseev та Уляна Синецька

Ірина Федишин

Надія Матвєєва

Настя Каменських

Аліна Гросу з чоловіком