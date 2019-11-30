M1 Music Awards 2019: якими вбраннями вражали українські зірки

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M1 Music Awards 2019: фото червоної доріжки / Пресслужба

У суботу, 30 листопада, в Києві відгриміла одна з найочікуваніших світських подій – церемонія нагородження преміями M1 Music Awards 2019. На шоу завітали чи не всі представники вітчизняного шоу-бізнесу. Артисти поборолись за престижні статуетки і презентували свої хіти.

Другий рік поспіль музичним продюсером премії M1 Music Awards 2019 стала Тіна Кароль. Артистка запросила на шоу найуспішніших вокалістів, які запалили у прямому ефірі. 

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Не меншу увагу привернули учасники світської події, адже у столичному Палаці Спорту можна було побачити чи не всіх представників вітчизняного шоу-бізнесу. Зокрема, перед камерами постали Надя Дорофєєва та Позитив із гурту "Время и Стекло", Олег Винник, Монатік, Alyona Alyona, MELOVIN, Злата Огневич, Оля Цибульська, Світлана Тарабарова, Тіна Кароль та інші. Наразі у мережі з'явились перші фото з червоної доріжки, які підорили всіх меломанів. Журналісти LifeStyle 24 підібрали найефектніші та найпровокативніші образи на M1 Music Awards 2019, які зможуть вас вразити. 

M1 Music Awards 2019: червона доріжка 

Злата Огневич

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Тіна Кароль

Світлана Тарабарова

Alyona Alyona

Нікіта Добринін і Даша Квіткова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Надія Дорофєєва і Позитив

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Ірина Горова з дітьми

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

Антитіла

The HARDKISS

Олександр Пономарьов

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін

Alekseev та Уляна Синецька

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALEKSEEV (@alekseev_officiel)

Ірина Федишин 

Надія Матвєєва

Настя Каменських 

Аліна Гросу з чоловіком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Стиль і мода Нагороди
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