Made in Ukraine: Селін Діон купила джинси українського виробника

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Селін Діон
Селін Діон / www.gettyimages.com

Українське в моді! Дедалі більше талановитих українських дизайнерів отримують шалену популярність закордоном. Особливу увагу можна приділити одним з числа найвідоміших світових знаменитостей, які обирають вбрання українського виробництва та з'являють на публіці.

Днями папараці сфотографували популярну співачку Селін Діон на прогулянці у Парижі у цікавому образі. Для виходу зірка одягнула асиметричні джинси з колекції українського бренду Ksenia Schnaider, вартістю у 395 доларів.

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Про це повідомила сама дизайнерка на своїй сторінці в Instagram. Цікаво, що Селін підвернула джинси так, щоб вони виглядали більш асиметричніше. Чи це стало початком нового тренду наступного сезону? Найімовірніше, що так! Адже співачка користується шаленою популярністю у всьому світі.

Доповнили образ Діон топ з рожевого справжнього страусиного пір'я Attico (ціна – близько двох тисяч доларів), хутряні босоніжки Manolo Blahnik, сумка і сонцезахисні окуляри від Fendi.

 

 

Не лише Селін Діон з'явилася в одязі українського виробника. Днями найбагатша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер приголомшила звабливим образ у спідниці-шортах бренду CULTNKD. Автором "skort" є львів'янка Мері Семенченко (Фуртас).

Відомо, що такий елемент гардеробу приміряли багато знаменитостей, але вихід саме Кайлі приніс надзвичайний успіх для бренду. Додамо, що знімок в total black look Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Instagram, де він за 4 дні набрав понад 8 мільйонів вподобань.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Кайлі Дженнер Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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