Мадемуазель Ріанна: співачка знялась у новій рекламній кампанії власного бренду білизни

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Ріанна для нової колекції власного бренду білизни
Ріанна для нової колекції власного бренду білизни / Instagram/ @badgalriri

Відома американська співачка Ріанна знялась для реклами свого білизняного бренду Savage x Fenty. Зірка постала перед прихильниками у синьому мереживному боді та великому капелюшку із сітки.

Барбадоська R&B співачка та за сумісництвом дизайнерка часто знімається для рекламних кампаній власного бренду білизни Savage x Fenty. Відтак для нової колекції Ріанна знову видумала ефектну зйомку. Нові фото вона опублікувала на Instagram-сторінці білизняної марки.

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На світлинах співачка сидить у скляному шарі, краї якого освітлюються діодами, на човні посеред озера. Вона одягнена в синє мереживне боді, а її голову прикрашає великий капелюх із сітки в тон. Доповнили образ Ріанни масивний золотий ланцюжок на шию, декілька браслетів на лівій руці та перстень. А краї судна, на якому сидить дизайнерка, прикрашали живі квіти рожевого та червоного кольорів.

 

 

 

Теги: LifeStyle Музика Мода Ріанна Еротика
Джерело: 24 канал
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