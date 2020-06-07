Без маски і на милицях: Мадонна вийшла на марш проти расизму в Лондоні – фото, відео
Поп-діва Мадонна вийшла на протест у Лондоні. Співачка приєдналася до акції, влаштованої в столиці Великої Британії в пам'ять про вбивство афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі.
Разом з мітингувальниками вона вигукувала гасло "Немає справделивості - немає миру!". Про це повідомили користувачі соціальної мережі Twitter.
Читайте також Мадонна розплакалася на сцені від болю
Поп-діва пересувається на милицях, оскільки отримала травму коліна та стегна під час свого турне Madame X. Але це не завадило їй висловити свою підтримку прав темношкірих. Це – вже друга масштабна акція у Лондоні.
Мадонна вийшла на протест у Лондоні: відео
Під час акції протесту співачка поспілкувалася з фанами та зробила з ними кілька фото.
Протести через смерть Джорджа Флойда: що відомо
- 25 травня поліцейські жорстоко затримали темношкірого Джорджа Флойда за те, що чоловік намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Коп застосував задушливий прийом, ставши коліном на шию. Чоловік помер, а перед смерттю благав відпустити, бо "не міг дихати".
- США охопили протести, заарештували понад 4 тисячі людей. Постраждалі є серед силовиків та мітингувальників.
- У великих містах ввели комендантську годину. До мітингувальників долучилися радикально налаштовані люди, які б'ють інших протестувальників, грабують магазини та спалюють чужі авто.
- Згодом акції проти расизму пройшли у багатьох країнах Європи, Австралії та Великій Британії.