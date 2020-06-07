Поп-діва Мадонна вийшла на протест у Лондоні. Співачка приєдналася до акції, влаштованої в столиці Великої Британії в пам'ять про вбивство афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі.

Разом з мітингувальниками вона вигукувала гасло "Немає справделивості - немає миру!". Про це повідомили користувачі соціальної мережі Twitter.

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Поп-діва пересувається на милицях, оскільки отримала травму коліна та стегна під час свого турне Madame X. Але це не завадило їй висловити свою підтримку прав темношкірих. Це – вже друга масштабна акція у Лондоні.

Мадонна вийшла на протест у Лондоні: відео

Під час акції протесту співачка поспілкувалася з фанами та зробила з ними кілька фото.

#Madonna suffered a lot of injuries during her recent tour but that did not stop her from attending the #BlackLivesMatter march in London! pic.twitter.com/MKXPHUsTK3 — Bops And Bangers (@bopsandbangers) June 6, 2020

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