Попдіва вражає публіку сміливістю та відвертістю у 61-річному віці. Мадонна показала, як триває її реабілітація після травми коліна. Співачку підтримує її 26-річний бойфренд, з яким зірка не соромиться публікувати пікантні пози,

Роман Мадонни з 27-річним танцівником свого балету Ахламаліком Вільямсом наробив чимало шуму в пресі по всьому світу. Закохані не зважають на критику та осуд суспільства за різницю у віці 34 роки й продовжують будувати стосунки, а своїм щастям співачка ділиться на особистій сторінці в інстаграмі.

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Під час карантину Мадонна знайшла час для реабілітації після серйозної травми коліна, яку вона отримала на одному з концертів шоу Madame X. Останнім часом зірка пересувається на милицях, адже наслідки відчутні досі. Тому співачка виконує вправи для розтяжки хребта, у чому їй допомагає молодий бойфренд.

Попдіва показала в мережі фото, на якому вона нахилилась донизу та вперлась руками в підлогу. Ахламалік Вільямс у цей час підтримував її ззаду за талію. Проте ця пікантна поза, на думку користувачів соцмереж, виглядає надто еротично як для реабілітації.

"Реабілітація не повинна бути нудною", – лаконічно прокоментувала Мадонна.