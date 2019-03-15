Мадонна може відмовитись від виступу на Євробаченні-2019: відома причина

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Виступ Мадонни на Євробаченні-2019 під загрозою
Виступ Мадонни на Євробаченні-2019 під загрозою / Instagram / @madonna

Американська зірка Мадонна стала спеціальною запрошеною гостею на пісенний конкурс Євробачення-2019, що відбудеться у травні в Ізраїлі. Але журналісти дізналися, що ізраїльські організатори не погоджуються з вибором пісень артистки, через що та погрожує відміною виступу.

У виданні The Times of Israel повідомили, що розбіжності, зокрема, виникли через новий невиданий сингл Мадонни, який зірка присвятила політиці США. Продюсери шоу Євробачення просять виключити цю пісню з майбутнього виступу в Тель-Авіві, але Мадонна проти цього. Варто додати, що востаннє Мадонна виступала в Ізраїлі у 2012 році.

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Раніше планувалось, що американська зірка виступатиме близько 15 хвилин у фіналі Євробачення. Саме в цей час відбувався би підрахунок голосів перед оголошенням переможця.

Виступ Мадонни обійшовся би комітету Євробачення в Ізраїлі у 1,5 мільйона доларів, але всі витрати на себе вирішив взяти канадсько-ізраїльський мільярдер Сильван Адамс. Чоловік проживає в Ізраїлі з 2015 року і за чотири роки вже встиг профінансувати не один розважальний та науковий проект.

Коли і де відбудеться Євробачення-2019?Півфінали головного конкурсу Євробачення в Ізраїлі заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках. У 2018 році перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай із піснею Toy. Україна цьогоріч не братиме участь в конкурс через скандал, який виник після перемоги співачки MARUV у Національному відборі.

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Теги: LifeStyle Мадонна Музика Євробачення 2019 Євробачення
Джерело: 24 Канал
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