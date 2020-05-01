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Мадонна не боїться заразитися коронавірусом: у зірки виявили антитіла до хвороби

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Мадонна не боїться заразитися коронавірусом
Мадонна не боїться заразитися коронавірусом / Instagram / @madonna

61-річна американська співачка впродовж пандемії сумлінно дотримувалася карантину. Проте нині Мадонна оголосила, що готова порушити ізоляцію, адже її більше не лякає коронавірус. Зірка пройшла тест на антитіла до COVID-19, який показав позитивний результат.

Попдіва ізолювалася у власному маєтку в Лондоні з бойфрендом та дітьми. На особистій сторінці в інстаграмі Мадонна часто публікує розмовні відео за друкарською машинкою, які присвячує темі коронавірусу. Новим дописом вона повідомила, що не боїться заразитися COVID-19, адже у неї виявили антитіла до хвороби. 

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Співачка зізналася, що кілька днів тому пройшла тест на антитіла до коронавірусу, а вчора, 30 квітня, дізналася, що він показав позитивний результат. Попри те, що лікарі досі не беруться стверджувати, що наявність антитіл унеможливлює інфікування, Мадонна переконана, що смертельна недуга їй не загрожує. Вона вважає, що перенесла хворобу безсимптомно та тепер не перебуває в групі ризику. 

Виконавиця, яка понад місяць дотримувалася карантину, тепер готова порушити режим самоізоляції та насолодитися свободою. Зірка вирішила розвіятися та влаштувати поїздку автомобілем. 

Завтра настане ще один день, я збираюся прокинутися і буду відчувати себе по-іншому. Отже, завтра, я просто збираюся покататися на машині, я опущу скло і вдихну повітря з COVID-19. Ось так! Сподіваюся, що буде світити сонце,
– наголосила Мадонна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#staysafe #staysane

Публикация от Madonna (@madonna)

Варто зазначити, що думка медиків по всьому світу відрізняється від переконань знаменитості. Вони запевняють, що позитивний результат тесту на антитіла до коронавірусу є наслідком того, що людина перенесла споріднену хворобу. Нині незрозуміло, чи зможуть ці антитіла захистити імунітет у випадку інфікування COVID-19. 

У світі підтверджено понад 3,31 мільйони випадків COVID-19. 234 133 людей померло від коронавірусу, понад 1 мільйон – одужали.

міфи і правда про коронавірус
Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

 

Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус COVID-19 Мадонна Новини LifeStyle LifeStyle
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