Мадонна оголилася у молочній ванній і висловилася про пандемію: Всі рівні перед вірусом

61-річна попдіва була змушена скасувати концерти у Парижі та опинилася на карантині через коронавірус. На особистій сторінці в інстаграмі Мадонна публікує відео з ізоляції та не припиняє надихати людей на усвідомлене ставлення до пандемії.

Любительниця екстравагантних образів та епатажних виходів вирішила привернути увагу до коронавірусу власним тілом. Мадонна поширила ролик, на якому позує цілком оголеною у молочній ванній з пелюстками троянд. Вона постала без макіяжу та укладки, проте прикрасила своє тіло коштовним намистом, сережками та браслетом.

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У романтичній атмосфері співачка висловилася про коронавірус, який нещадно наражає на небезпеку та забирає життя людей по всьому світу незалежно від статусу в суспільстві. Мадонна зауважила, що перед вірусум всі рівні й ніхто не може здогадатися, де на нього чатує небезпека. Саме тому вона закликала не нехтувати своїм здоров'ям та залишатися вдома.

Covid-19. Йому байдуже, наскільки ти багатий, знаменитий, дотепний і розумний, де ти живеш, скільки тобі років і які історії ти можеш розповісти світу. Найразючіше те, що він робить нас рівними як ніколи. І якщо цей корабель піде на дно, ми потонемо всі разом,

– пояснила попдіва.

У час самоізоляції Мадонна залишається зі своїми дітьми у власному будинку в Лондоні. Вона розповіла, що читає, створює нову музику, працює у саду та не забуває про спілкування з друзями.

У світі зафіксовано майже 344 000 випадків зараження коронавірусом. Майже 15 000 людей померли, майже 100 000 одужали. Топ-5 країн за кількістю підтверджених випадків: Китай, Італія, США, Іспанія та Німеччина.