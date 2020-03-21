Мадонна переспівала свій найвідоміший хіт вдома: до чого тут смажена риба

Карантин не оминув навіть світових зірок. Замість звичних феєричних шоу перед тисячами глядачів вони змушені виконувати свої пісні перед об'єктивом камери. Легендарна Мадонна не стала винятком та виконала свій хіт Vogue у ванній.

Попдіві довелося скасувати свої шоу Madame X у французькій столиці через пандемію коронавірусу. Мадонна, як і всі світові зірки, опинилася на вимушеному карантині. Проте вона продовжує тішити фанів своєю творчістю навіть в умовах самоізоляції.

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На особистій сторінці в інстаграмі співачка опублікувала дотепне відео, на якому переспівала свій знаменитий сингл Vogue. Якщо в оригінальній версії вона закликала потанцювати під запальну музику, то в оновленій – акцентує на продуктах харчування: "Давай, давай поїмо трохи смаженої риби... Давай, танцюй, бо макаронів більше немає".

Зірка натякнула на те, що американці масово скуповують продукти через паніку в розпал пандемії. У дотепному ролику вона постала без макіяжу в буденному образі – обтислому спортивному одязі, а замість мікрофона взяла до рук гребінець.

Життя в особливі часи,

– прокоментувала Мадонна.

Мадонна – Vogue: дивіться відео онлайн