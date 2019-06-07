Мадонна почувається зґвалтованою після статті New York Times про неї

Легендарна співачка Мадонна днями дала відверте інтерв'ю виданню New York Times і знялася в ефектній фотосесії для газети. Однак після публікації матеріалу артистка заявила, що дуже розчарована у статті і про те, як вона довірилася журналістці, що писала про неї.

Про своє обурення Мадонна написала в публікації в Instagram.

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Співачка наголосила, що журналістка, яка писала про зірку, провела з нею "дні, години та місяці". Однак авторка статті, якій випав шанс побачити і вивчити світ, закритий для багатьох, за словами Мадонни, висвітлила нецікаві теми і постійно вказувала на її вік.

"Вона сфокусувалася на тривіальних і таких поверхневих темах, як етнічна приналежність моєї дублерки або тканина моїх штор, і безперервні коментарі з приводу мого віку, який навіть не був би згаданий, якщо б я була чоловіком", – пояснила знаменитість.

Мені просто шкода, що я провела з нею навіть п'ять хвилин. Через це я почуваюся зґвалтованою. І так, я можу використовувати цю аналогію, бувши зґвалтованою в 19 років. Це ще один доказ того, що вельмишановний NYT є одним з батьків-засновників патріархату,

– заявила Мадонна.