Мадонна погодилася заспівати на Євробаченні-2019 за 1 мільйон доларів

Після довгих перемовин та вирішення непорозумінь знаменита американська співачка таки погодилася виступити на одному з найпопулярніших пісенних конкурсів світу Євробаченні-2019. За 15-хвилинний виступ 58-річна Мадонна отримає 1 мільйон доларів.

Як повідомлялося раніше, організатори Євробачення-2019 вели перемовини з Мадонною щодо її виступу на фіналі. Ціна питання сягала півтора мільйона доларів. Проте в організаторів була одна умова для американської зірки – аби вона не виконувала нову пісню, яку присвятила політиці США. На що Мадонна не погодилася. Проте, як повідомляє News24, поп-діва таки заспіває на Євробачення-2019.

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Як зазначається в джерелі, організаторам та співачці вдалося порозумітися. Мадонна пішла на поступки і погодилася не виконувати пісню з політичним змістом. Ціна її виступу на Євробаченні-2019 буде сягати одного мільйона доларів. Витрати на себе взяв канадсько-ізраїльський мільярдер Сильван Адамс.

Коли і де відбудеться Євробачення-2019?Півфінали головного конкурсу Євробачення в Ізраїлі заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках. У 2018 році перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай із піснею Toy. Україна цьогоріч не братиме участь в конкурс через скандал, який виник після перемоги співачки MARUV у Національному відборі.