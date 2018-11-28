Мадонна показала архівне фото, на якому вона повністю гола: 18+

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Мадонна показала провокативне фото
Мадонна показала провокативне фото / www.billboard.com

Легендарна співачка Мадонна поділилась з прихильниками провокативним архівним знімком. Перед камерою майбутня поп-діва позувала повністю голою.

Перед різдвяними святами співачка вирішила зробити чимале одкровення перед прихильниками. Мадонна опублікувала провокативне фото, на якому вона позувала абсолютно голою, та пояснила, чому вона це робила у 19 років. 

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За словами поп-діви, в той час вона жила у Нью-Йорку та навчалась у школі танців Марти Грем. Щоб оплатити своє проживання, Мадонна наважилась на рішучий крок – вона погодилась позувати повністю голою для різних шкіл художників у всьому місті. Коли ж талановита вокалістка отримала славу, її фото потрапили на шпальти відомих глянців, зокрема, Playboy і Penthouse. 

Фотографи експлуатували мене, а потім суспільство намагалося присоромити за позування оголеною. Тоді я заявила у пресі: "Мені не було соромно", і це стало заголовком багатьох новин,
– відверто розповіла Мадонна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Madonna (@madonna)

Та чималий осуд суспільства не змусив поп-діву піддатись під загальним тиском. Навпаки, Мадонна розпочала співпрацю з Енді Уорхолом та Кітом Харінгом, які подарували легендарні світлини зірці.

"Згодом це перетворилося у співпрацю з Енді Уорхолом і Кітом Харінгом. І зараз я щаслива володарка чотирьох картин, які мені подарували на весілля! Ви не можете перешкоджати мистецтву, намагаючись зганьбити його. Творчість завжди перемагає", – додала Мадонна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Madonna (@madonna)

Прихильники поп-співачки одразу ж підтримали її, додавши, що в іншому випадку Мадонна не стала б легендарною співачкою. Окрім цього, користувачі мережі зізнались, що зірка завжди залишається ідеальною.

Теги: LifeStyle Музика Мадонна
Джерело: 24 Канал
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