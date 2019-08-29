Мадонна показала, як святкували день народження її 7-річні доньки-близнята: яскраві фото

61-річна американська поп-діва Мадонна влаштувала справжню казку для своїх 7-річних дочок. Стелла та Естер постали в образах Русалоньки на святкуванні свого дня народження.

Яскраві фото Мадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Попри те, що поп-діва готується до великого турне, вона не забуває робити перерви і присвячувати час сім'ї. Так, для своїх прийомних доньок Естер і Стелли зіркова матуся влаштувала вечірку з нагоди дня народження у стилі одного з найпопулярніших мультфільмів.

На фото дівчатка постали у з яскравими хвостами, який притаманний головній героїні мультфільму "Русалонька". Проте на цьому розваги дівчат не завершилися. Естер і Стелла приміряли також костюми Леді Баг і Супер-кота, весело позуючи на фото. Після цього вони задмухували свічки на торті, дизайн якого кондитери виконали у тій же тематиці та в тих самих відтінках.



Прийомні доньки Мадонни / Instagram / @madonna



День народження прийомних дочок Мадонни / Instagram / @madonna