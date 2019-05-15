Мадонна прилетіла в Ізраїль та готується запалити на сцені Євробачення-2019

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Мадонна
Мадонна / www.gettyimages.com

Ввечері у вівторок, 14 травня, легендарна співачка Мадонна прилетіла в Ізраїль, де вже відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019.

Зірка прилетіла з Лондона на приватному літаку канадсько-ізраїльського мільярдера Сильвана Адамса. Про це повідомляє видання The Jerusalem Post.

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Як відомо, Адамс взяв на себе витрати та оплатив виступ співачки в розмірі близько 1 мільйона доларів. Мадонна має виступити з двома піснями в фіналі Євробачення-2019, що пройде 18 травня. Однак спершу команда артистки має підписати контракт, без якого поп-діва не зможе вийти на сцену.

Мадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram короткі відео підготовки до виступу, на яких шанувальники змогли побачити деталі її сценічного костюма.

Дивіться коротке відео з репетиції Мадонни до Євробачення-2019:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Музика Євробачення Євробачення 2019 Мадонна
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