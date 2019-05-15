Мадонна прилетіла в Ізраїль та готується запалити на сцені Євробачення-2019
Ввечері у вівторок, 14 травня, легендарна співачка Мадонна прилетіла в Ізраїль, де вже відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019.
Зірка прилетіла з Лондона на приватному літаку канадсько-ізраїльського мільярдера Сильвана Адамса. Про це повідомляє видання The Jerusalem Post.
Читайте також: Євробачення-2019: хто пройшов у фінал
Як відомо, Адамс взяв на себе витрати та оплатив виступ співачки в розмірі близько 1 мільйона доларів. Мадонна має виступити з двома піснями в фіналі Євробачення-2019, що пройде 18 травня. Однак спершу команда артистки має підписати контракт, без якого поп-діва не зможе вийти на сцену.
Мадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram короткі відео підготовки до виступу, на яких шанувальники змогли побачити деталі її сценічного костюма.
Дивіться коротке відео з репетиції Мадонни до Євробачення-2019: