Мадонна привітала молодого бойфренда з днем народження: пристрасні фото

61-річна американська попдіва Мадонна зустрічається із 27 річним Ахламаліком Вільямсом. Вчора, 24 квітня, хлопець відсвяткував день народження, з чим жінка привітала його, опублікувавши пристрасні фото.

Ахламалік Вільямс – танцівник, який молодший від своєї коханої на 34 роки. Вони не приховують свої стосунки з грудня 2019 року. Зірка вітає хлопця зі святами, публікуючи спільні світлини. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилася ціла серія пристрасних кадрів, де вона позує разом із коханцем.

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Співачка показала любощі зі своїм бойфрендом, зазначивши, що у нього день народження. На знімках закохані зображені під час палкого поцілунку, обнімаючись, в масках.

З днем народження, моє кохання. Складно знайти кращого компаньйона на час карантину, ніж ти,

– написала знаменитість.



Мадонна привітала бойфренда з днем народження / Instagram / @madonna



Мадонна та Ахламалік Вільямс / Instagram / @madonna



Мадонна та її молодий коханий / Instagram / @madonna



Мадонна з танцівником Ахламаліком Вільямсом / Instagram / @madonna