Мадонна розплакалась на сцені від болю

Популярна американська співачка Мадонна під час свого світового турне скасувала декілька виступів через стан здоров'я, проте невдовзі повернулася на сцену в Лондоні. Тепер стало відомо, що під час виступу в Парижі артистка розплакалася на сцені від нестерпного болю.

61-річна артистка відправилася у міжнародний тур в підтримку шоу Madame X ще минулого року. Тоді артистка скасувала низку концертів через погане самопочуття. У новому році вона скасувала виступ у зв'язку із травмою коліна і порваними зв'язками. Невдовзі Мадонна повернулася на сцену. Видання The Daily Mail повідомило про те, що виконавиця вкотре зазнала травми під час виступу в Парижі.

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28 лютого улюблениця мільйонів Мадонна виступила у столиці Франції з концертом в рамках світового туру. Коли попзірка виконувала танцювальні рухи на стільці, впала на підлогу. Одна із танцівниць допомогла співачці піднятися, проте та не змогла стримати сліз від болю. Нещодавня травма коліна знову дала про себе знати.

Зазначимо, зараз 61-річна Мадонна гастролює в 11 турі своєї музичної кар’єри. З 79 концертів, які були заплановані, залишилося відіграти лише вісім.