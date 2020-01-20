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Мадонна скасувала концерт за годину до виступу: відома причина

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Мадонна скасувала концерт в Лісабоні / Скріншот з відео

Легендарна співачка Мадонна змушена була скасувати запланований виступ у португальському Лісабоні. Артистка повідомила про це за годину до початку шоу, коли всі її прихильники поступово приїжджали до місця події.

Як йдеться у матеріалі BBC, на мобільні телефони власників квитків прийшло сповіщення, що концерт Мадонни скасовується. "З жалем повідомляємо, що Мадонна не зможе виступити сьогодні ввечері", – повідомили прихильників поп-діви. 

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Це вже восьмий концерт, який Мадонна скасувала в рамках міжнародного туру на підтримку нового альбому Madame X. Причиною стало погане самопочуття артистки. На одному з концертів Мадонна відверто зізналась, що має травму коліна та порвані зв'язки, тому рухатись їй інколи дуже складно. Щодня вона тамує нестерпний біль та навіть змушена лежати в крижаній ванній. 

Дуже шкода, що я змушена скасувати концерт в цей вечір. Але я повинна прислухатися до свого тіла і відпочити,
– заявила Мадонна. 

Допомагає легендарній артистці її бойфренд Ахламалік Вільямс, який молодший за неї на 35 років. Танцівник шоу-балету Мадонни неодноразово мав травми, тому знає, як їй полікувати. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Про погане самопочуття артистки свідчить і ролик, який вона розмістила на інстаграм-сторінці. На відео видно, як Мадонна готується до чергового виступу. Зірка обережно ступає на репетиції, зігнувшись від болю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Цікаво, що багато прихильників Мадонни з розумінням віднеслись до скасування концерту. А от прихильник поп-діви з Маямі налаштований на судовий позов проти неї. Чоловік вже подав документи на розгляд служителів Феміди та вимагає компенсації. Нейт Голландер заявив, що за можливість побачити виступ Мадонни він заплатив немалу суму – 1025 доларів, що в гривневому еквіваленті становить майже 25 тисяч. Оскільки початок шоу перенесли на більш пізній час, він та інші власники квитків зазнали збитків.

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Португалія Музика Мадонна Зіркові хвороби
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