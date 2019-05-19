Мадонна спровокувала гучний скандал своїм виступом на Євробаченні-2019

18 травня в ізраїльському Тель-Авіві відбувся фінал вокального шоу Євробачення-2019. Однак шоу не минулось без скандалів. Зокрема, поп-діва Мадонна, яка була запрошеною гостею конкурсу, показала під час свого виступу прапор Палестини та Ізраїля.

На анонсований перфоменс, який обійшовся в 1 мільйон доларів, очікували всі глядачі Євробачення-2019. Відтак вихід Мадонни на сцену конкурсу викликав справжній фурор.

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Проте виступ не обійшовся без скандалу. Під час ефектного перфоменсу Мадонна порушила питання палестино-ізраїльського конфлікту: двоє танцівників поп-діви вийшли на сцену у вбранні, на яких виднілись відповідні прапори. При цьому артисти обіймались, що сприйняли як натяк на завершення конфлікту.

Організатори Євробачення-2019 одразу ж прокоментували скандальний номер. За їхніми словами, конкурс не є політизованим, а такий кульмінаційний момент не був показаний на репетиціях. Відео виступу не опублікували ані на офіційній сторінці Євробачення у Twitter, ані на YouTube.

Євробачення – не політичний захід, і Мадонна знала про це,

– наголосили представники Європейської мовної спілки.

People really be talking about Madonna's autotune??? Really? She couldn't care less and this photo is what you should talk about.#Eurovision pic.twitter.com/iTbkEpMmVW — Alexandar (@kaldarknight) 18 травня 2019 р.

Євробачення-2019: дивіться відео фіналу шоу – скандальний виступ Мадонни

Окрім цього, ще одні учасники конкурсу публічно згадали про Палестину. БДСМ-гурт Hatari, який представляв Ісландію на Євробаченні-2019, у прямому ефірі показав палестинський прапор. Щоб вкотре показати свою позицію щодо конфлікту, музиканти опублікували фото стягу на своїй сторінці в Instagram.

Європейський мовний союз засудив появу прапорів Палестини та наголосив, що "наслідки цих дій будуть обговорюватися консультативною групою".

Євробачення-2019: політичний конфлікт / Скріншот



Скандали на Євробачення-2019 / Скріншот

Що відомо про конфлікт між Ізраїлем та Палестиною?Після завершення так званої "Шестиденної війни" 1967 року Голанські висоти перейшли під контроль ізраїльтян. При цьому Сирія та більшість держав світу не визнають це та відверто називають територію анексованою. Політичний конфлікт загострюється військовими діями: з боку Сирії Голанські висоти періодично обстрілюють, а Ізраїль завдає ударів у відповідь.



Ще більше загострення конфлікту відбулось 6 грудня 2017 року. Саме в цей день Дональд Трамп офіційно оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею держави Ізраїль. Вже у травні 2018 року США перенесли своє посольство до цього міста. Відтак Трамп визнав ізраїльський суверенітет над Голанськими висотами. Це створює міжнародний прецедент визнання законності захоплення частини території однієї держави іншою під час війни.