Мадонна випустила кліп на пісню Crave з нового альбому: текст та переклад

Американська виконавиця Мадонна, яка 18 травня стала зірковою гостею на пісенному конкурсі Євробачення-2019 і спровокувала низку скандалів, випустила новий відеокліп на пісню Crave, яка увійде в новий альбом Madame X.

Кліп на пісню Crave (українською "Бажати"), яку Мадонна записала з американським репером Swae Lee, з'явився на офіційному YouTube-каналі співачки 22 травня.

Читайте також: Мадонна спровокувала гучний скандал своїм виступом на Євробаченні-2019

Більшість кадрів у кліпі є чорно-білими, на яких легендарна артистка постала у звабливих образах, танцюючи у приміщенні. Реліз альбому Madame X запланований на 14 червня цього року, у який ввійдуть 15 треків.

Madonna, Swae Lee – Crave: дивіться відеокліп

Крім того, напередодні Євробачення-2019 Мадонна випустила пісню Future, яка за лічені дні назбирал мільйон переглядів.

Madonna, Quavo – Future: слухайте пісню

Текст пісні Madonna, Swae Lee – Crave

I'm tired of being far away from home

Far from walking home, far from where it's safe

Hope it's not too late

Rush, rush, rush on you, love, love, love on you

Love you like a fool, put my trust in you

'Cause you're the one I crave

And my cravings get dangerous

The feelings never fade

I don't think we should play with this

Said come, come get me straight

I don't think we should wait for this

'Cause you're the one I crave

And my cravings get dangerous

Читайте також: Мадонна запалила яскравим виступом на Євробаченні-2019 в Ізраїлі: відео

Ooh (Ooh), my cravings get dangerous

Ooh, I don't think we should play with this

Ooh (Ooh), my cravings get dangerous

Ooh, I don't think we should wait

'Cause I'm just me (Yeah), that's all I can be (Ooh)

Something real (Yeah), something I can feel

You know I just can't change, this is how I'm made

I'm not afraid, take me to the grave

You're the one I crave (Crave)

And my cravings get dangerous

The feelings never fade

I don't think we should play with this

Said come, come get me straight

I don't think we should wait for this

'Cause you're the one I crave

And my cravings get dangerous

Ooh (Ooh), my cravings get dangerous

Ooh, I don't think we should play with this

Ooh (Ooh), my cravings get dangerous

Ooh, I don't think we should wait

You're on me, I don't think you should wait (Wait)

You're only one pull up away (Away)

You're down to ride, ride me like a wave (Ride, yeah)

I gave you a sensation (Ooh)

Longer days we used to chase

It's do or die, yeah, my love life can get crazy (Crazy)

It's on the line, girl, you're risking everything (Thing)

It's over, x-rated

Ran so far to try to find the thing I lacked

And there it was inside (Side) of (Of) me (Me)

Ran and ran, I ran so fast, a thing to last and there it was

I hear (Hear) you (You) breathe (Breathe)

'Cause you're the one I crave (Crave)

And my cravings get dangerous

The feelings never fade

I don't think we should play with this

Said come, come get me straight

I don't think we should wait for this

'Cause you're the one I crave

And my cravings get dangerous

Ooh (Ooh), my cravings get dangerous

Ooh, I don't think we should play with this

Ooh (Ayy, ooh), my cravings get dangerous

Ooh, I don't think we should wait

It's on the line, girl, you're risking everything

Переклад пісні Madonna, Swae Lee – Crave ("Бажати")

Я втомилася бути далеко від дому

Далеко від дому, далеко від того місця, де так добре

Сподіваюся, ще не надто пізно

Поспішаю, поспішаю, поспішаю до тебе, до тебе, до тебе, любов моя

Люблю тебе, як дура, і довіряю тобі

Тому що ти єдиний, хто мені потрібен

І мої бажання стають небезпечними

Почуття ніколи не згасають

Я думаю, нам не варто грати з цим

Приїжджай, забери мене прямо зараз

Я не думаю, що ми повинні чекати цього

Тому що ти єдиний, хто мені потрібен

І мої бажання стають небезпечними

Ох (ох), мої бажання стають небезпечними

Я думаю, нам не варто грати з цим

Ох (ох), мої бажання стають небезпечними

Ох, я не думаю, що ми повинні чекати

Тому що я – це тільки я (Так), це все, чим я можу бути (ох)

Щось (Так), щось, що я відчуваю

Ти знаєш, я просто не можу змінитися, ось як я влаштована

Я не боюся, забери мене в могилу

Ти єдиний, хто мені потрібен (потрібен)

І мої бажання стають небезпечними

Почуття ніколи не згасають

Я думаю, нам не варто грати з цим

Приїжджай, забери мене прямо зараз

Я не думаю, що ми повинні чекати цього

Тому що ти єдиний, хто мені потрібен

І мої бажання стають небезпечними

Ох (ох), мої бажання стають небезпечними

Я думаю, нам не варто грати з цим

Ох (ох), мої бажання стають небезпечними

Ох, я не думаю, що ми повинні чекати

Ти зі мною, я не думаю, що тобі варто чекати (чекати)

Ти єдина

Ти готова осідлати, осідлати мене, як хвилю (осідлати, так)

Я дав тобі відчуття (Ох)

Раніше ми ганялися за довгими днями

Зроби або помри, так, моє особисте життя може зійти з розуму

І це все на кону, ти ризикуєш всім

Все скінчено, це 18+

Забіг так далеко, щоб спробувати знайти те, чого мені не вистачало

І це було всередині (всередині) мене (мене)

Біг і біг, я біг так швидко, що і там було ти

Я чув (чув) як ти (ти) дихала (дихала)

Ти єдиний, хто мені потрібен (потрібен)

І мої бажання стають небезпечними

Почуття ніколи не згасають

Я думаю, нам не варто грати з цим

Приїжджай, забери мене прямо зараз

Я не думаю, що ми повинні чекати цього

Тому що ти єдина, хто мені потрібен

І мої бажання стають небезпечними

Ох (ох), мої бажання стають небезпечними

Я думаю, нам не варто грати з цим

Ох (ох), мої бажання стають небезпечними

Ох, я не думаю, що ми повинні чекати

Це на кону, ти ризикуєш всім