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Мадонна вкотре скасовує виступ через проблеми зі здоров'ям: особисте звернення зірки

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Мадонна / Instagram / @madonna

61-річна американська співачка невтомно гастролює світом зі своєю концертною програмою Madame X. Проте вік дає про себе знати й організм виконавиці просто не витримує щільного графіку та виснажливих шоу. Мадонна вкотре скасовує виступ, проте цього разу вирішила повідомити прихильників особисто.

Міжнародний тур на підтримку нового альбому Madame X розпочався ще торік. Тоді Мадонна була змушена скасувати вісім своїх виступів, стверджуючи що причиною стало погане самопочуття. Травма коліна та порвані зв'язки спричинили відмову від її першого шоу й у новому році. 

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Дебютним концертним майданчиком мав стати Лондон сьогодні, 27 січня. Проте вчора на особистій сторінці зірки в інстаграмі з'явився розлогий допис для прихильників, у якому вона повідомила про скасування найближчого концерту. Як зазначила знаменитість, у цьому рішенні її переконав особистий лікар. Він наголосив, що Мадонна потребує відпочинку. 

Як ви всі знаєте, у мене травми, від яких я страждаю з самого початку турне, але я завжди повинна слухати своє тіло і ставити своє здоров'я на перше місце,
– зізналася зірка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Відтоді, як обурений прихильник попдіви подав позов до суду через перенесення концерту на дві години, Мадонна стала обачнішою у стосунках зі своїми фанами. Вона розмістила звернення, яке супроводжується численними вибаченнями, за день до події. 

Останнє, що я хочу робити – це розчарувати своїх шанувальників або порушити цілісність мого шоу. Тому я продовжуватиму до останнього. Як завжди, кожен, хто придбав квиток, отримає повернення. Знову мені дуже шкода, що розчарувала когось, і будь ласка, знайте, що це завдає мені значно більшого болю, ніж ви можете собі уявити. Ще раз дякую за розуміння,
– написала знаменитість. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Варто зазначити, що в турі зірку чекає 15 концертних шоу, до яких організм 61-річної легенди, судячи з усього, просто неготовий. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мадонна
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