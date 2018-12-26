Мадонна зачарувала мережу різдвяним знімком зі своїми дітьми: зворушливе фото

Католицький світ відзначав Різдво 25 грудня, однак публікувати знімки знаменитості продовжують до сьогодні. У списку зірок, які поділились частинкою особливого вечора, з'явилась і американська поп-діва Мадонна. Вона поділилась милою світлиною зі своїми чотирма прийомними дітьми, на якій вона у особливому образі.

Танцівниця, акторка і одна з найуспішніших співачок в історії музики встигає бути ще й багатодітною мамою. Новий сімейний знімок, який вона з дітьми зробили в день Різдва Христового, 60-річна виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фотографії присутні лише четверо її прийомних дітей: Девід Банда, Мерсі, Стелла і Естер. Вони ніжно обіймаються зі своєю мамою і бажають шанувальникам гарно провести свято.

Веселого Різдва від Мамбо і чотирьох з шести її єдинорогів! Надсилаю вам любов і молюся за мир на землі,

– зворушливо привітала шанувальників Мадонна від свого імені та імені своїх дітей.

На знімку не вистачало лише двох біологічних дітей поп-діви: 22-річної Лурдес і 18-річного Рокко.

Варто нагадати, Девіда Банду Мадонна всиновила у 2006 році в притулку в Малаві. Після такого важливого рішення вона заснувала там благодійний фонд "Зростити Малаві" (Raising Malawi). Хлопчик на той час боровся із двома хворобами: пневмонією і малярією. Тому на рішення Мадонни не всі відреагували позитивно. Деякі навіть відкрито критикували, на що зірка відповіла, що вона намагається врятувати життя і не розуміє, чому на неї всі накинулися.