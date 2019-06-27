Мадонна заговорила про небезпеку вільного доступу до зброї у пісні God Control: відеокліп

Американська виконавиця Мадонна продовжує епатувати піснями і відеокліпами до них, які входять до нового альбому Madame X. Нова композиція співачки, яка називається God Control, за один день назбирала близько одного мільйону переглядів.

Режисером кліпу, у якому Мадонна закликає заборонити вільний доступ до вогнепальної зброї, виступив Джонас Окерлунд. У ролику зірка намагається привернути увагу до цієї проблеми на законодавчому рівні. Новий відеокліп вийшов на YouTube-каналі співачки у середу, 26 червня.

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На початку відео з'являється попередження для глядачів про вміст сцен насильства. У сюжеті події розгортаються у нічному клубі, де всі відвідувачі були застрелені.

Це ваш сигнал до пробудження. Насильство зі застосуванням зброї непропорційно позначається на дітях, підлітках і маргінальних прошарках населення в наших громадах. Шануйте пам'ять жертв і домагайтеся контролю над зброєю. Зараз. Стань волонтером, жертвуй, простягай руку допомоги. Прокинься і настоюють на законі про безпеку зброї. Від цього залежать невинні життя,

– йдеться у підписі до ролика.

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Madonna – God Control: дивіться відеокліп

До слова, напередодні Мадонна була запрошеною зіркою на фінал пісенного конкурсу Євробачення-2019 в Ізраїлі та спровокувала гучний скандал.

Під час концерту співачка порушила питання палестино-ізраїльського конфлікту: двоє танцівників поп-діви вийшли на сцену у вбранні, на яких виднілись відповідні прапори. При цьому артисти обіймались, що сприйняли як натяк на завершення конфлікту.