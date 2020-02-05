Мадонна запропонувала герцогам Сассекським власні апартаменти: відеозвернення зірки

Після відмови від своїх королівських повноважень на Меган Маркл та принца Гаррі звалився шквал критики громадськості, натомість рішення герцогів викликало захоплення певних зірок. Так, Мадонна публічно запропонувала подружжю допомогу, запевнивши, що вони можуть скористатися її квартирою в Нью-Йорку.

З того часу, як Меган Маркл та принц Гаррі оголосили про свою фінансову незалежність, їхня доля не дає спокою всій світовій спільноті. Аби уникнути надмірної уваги преси та надокучливих папараці, пара переїхала до Канади, оселившись у маєтку у Ванкувері. Проте, як запевняють інсайдери, герцоги планують провести літо в Каліфорнії. Як виявилося, їхнє місце проживання турбує навіть культових знаменитостей.

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Вчора, 4 лютого, на особистій сторінці попдіви в інстаграмі з'явився короткий ролик, у якому вона звернулася до герцогів Сассекських. Знаменитість записала відео у гримерці, готуючись до одного з виступів свого грандіозного туру Madame X.

У невимушеній атмосфері Мадонна намагалася відмовити Меган Маркл та принца Гаррі від переїзду до Канади. Співачка переконана, що у цій країні подружжя не знайде належних занять. Співачка зізналася, що може орендувати власну квартиру герцогам у Нью-Йорку, навівши кілька беззаперечних аргументів.

У ній дві кімнати, а з неймовірного балкона відкривається приголомшливий вид на Мангеттен. Букінгемський палац навіть поруч не стояв. Не переїжджайте до Канади, там нудно,

– переконана Мадонна.

Зірка не вказала, скільки вартуватиме королівському подружжю така розкіш. Проте Меган і Гаррі не поспішають скористатися люб'язністю попвиконавиці, адже жодним чином не відреагували на таке неоднозначне повідомлення епатажної Мадонни.

Що відомо про відмову герцогів Сассекських від королівських повноважень? 8 січня принц Гаррі та Меган Маркл заявили, що хочуть відмовитись від королівських обов'язків та не звітувати Букінгемському палацу. Окрім цього, герцоги мали намір отримати фінансову незалежність. Після сімейної наради Її Величність прийняла рішення. Королева вирішила погодитись із рішенням Гаррі та Меган, але попросила повернути всі кошти, які були спрямовані не ремонт маєтку герцогів – Фрогмор-хауз. Наразі подружжя живе у Ванкувері, а Меган Маркл вже розпочала співпрацю зі студією Disney. Самі канадці не в захваті від переїзду герцогів Сассекським. Вони вже написали петицію, в якій звернулись до уряду з проханням не покривати витрати принца Гаррі та Меган Маркл за їхній кошт.