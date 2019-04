Мадонна підірвала мережу новим кліпом Medellin: ефектне відео

Знаменита поп-діва Мадонна тріумфально повертається на велику сцену: після творчого затишшя вона випустила перший кліп на пісню Medellin та анонсувала новий студійний альбом. Всього за день ролик зібрав понад 7 мільйонів переглядів, що свідчить про шалений успіх.

Мадонна зробила для своїх прихильників своєрідний великодній подарунок. У мережі зірка презентувала прем'єрну пісню з нового альбому, яку вона записала з південноамериканським співаком Maluma. Трек із назвою Medellin стрімко підкорив YouTube.

У ролику артистка показала історію двох закоханих, які разом вирішують піти під вінець. При цьому Мадонна приміряла роль нареченої, а красень Maluma – її обранця. Режисери вирішили створити кліп у стилі поп-діви та залучили до відео і релігійну тематику, і запальні танці, і пристрасть головних героїв.

Новий кліп Мадонни та Maluma – Medellin: дивіться відео

Мадонна і Maluma – Medellin: текст пісні

I took a pill and had a dream (Yo también)

I went back to my 17 year

Allowed myself to be naive (Dime)

To be someone I've never been (Me encanta)

I took a sip and had a dream

And I woke up in Medellín (Te gusta)

The sun was caressing my skin (Dime)

Another me could now begin (Woo)

Tranquila, baby, yo te apoyo

No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo

Si quieres ser mi reina pues yo te corono

Y pa' que te sientes aquí tengo un trono

Te gusta cabalgar, eso está claro

Si sientes que voy rápido le bajo

Discúlpame, yo sé que eres Madonna

Pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora

Ven conmigo, let's take a trip

Si te llevo pa' un lugar lejano

Ven conmigo, I'll be so good for you

Te enamoro, te enamoro, mami

Ven conmigo, let's take a trip

Dame de eso que tú estás tomando

Ven conmigo, I'll be so good for you

Sipping my pain just like champagne

Found myself dancing in the rain with you

I felt so naked and alive (Show me)

For once I didn't have to hide myself (Dice)

Oye mamacita, qué te pasa? (Dime)

Mira que ya estamos en mi casa (Yeah)

Si siente' que hay un viaje ahí en tu mente (Woo)

Será por el exceso de aguardiente (Dile)

Pero, mami, tranquila, tú solo vacila

Que estamos en Colombia, aquí hay rumba en cada esquina

Y si tú quieres nos vamos por Detroit (Tú sabe')

Si sé de dónde vienes pues sé pa' donde voy

Ven conmigo, let's take a trip

Si te llevo pa' un lugar lejano

Ven conmigo, I'll be so good for you

Te enamoro, te enamoro, mami (Ay-ay-ay)

Ven conmigo, let's take a trip

Dame de eso que tú estás tomando

Ven conmigo, I'll be so good for you (Okay)

Si te enamoro (Si me enamoras)

En menos de un año, no, no (Hahaha)

No' vamo', no' vamo', no vamo' pa' Medallo (Ay, qué rico)

Si te enamoro (Si me enamoras)

Es lo que amo, no, no

Pue' mami, pue' mami, pue' mami, nos casamos

We built a cartel just for love

Venus was hovering above us (Oh, yeah)

I took a trip, it set me free (Mi reina)

Forgave myself for being me

Ven conmigo, let's take a trip

Si te llevo pa' un lugar lejano

Ven conmigo, I'll be so good for you

Te enamoro, te enamoro, mami

Ven conmigo, let's take a trip

Dame de eso que tú estás tomando

Ven conmigo, I'll be so good for you

Si te enamoro (Si me enamoras)

En menos de un año, no, no

No' vamo', no' vamo', no vamo' pa' Medallo (Ay, qué rico)

Si te enamoro (Si me enamoras)

Es lo que amo, no, no

Pue' mami, pue' mami, pue' mami, nos casamos