Мадонна зустрічається з танцівником, молодшим на 35 років: батьки хлопця прокоментували роман

У Голлівуді не стихають розмови про новий роман Мадонни. Артистка почала зустрічатись із 26-річним танцівником свого шоу-балету Ахламаліком Вільямсом. Батьки хлопця прокоментували ці стосунки.

Як вони розповіли журналістам таблоїду Mirror, роман Мадонни і Ахламаліка Вільямса може перерости у шлюб. Пара має сильні почуття один до одного, а танцівник вже встиг познайомити свою 61-річну обраницю з родичами.

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Знайомство відбулось у сімейному помешканні Ахламаліка. Мадонна, яка є старшою навіть за батьків бойфренда, викликала у них захват та переконала, що буде піклуватись про їхнього сина.

"Вона сказала нам, що дуже кохає його і що нам нема про що турбуватися, адже тепер Мадонна сама буде про нього дбати. Я запитав сина, як він до неї ставиться. Він відповів, що ніколи не був щасливішим. Ми обидвоє великі прихильники Мадонни, але хвилюємося про Ахламаліка і, звичайно, не хочемо, щоб він постраждав. Але віримо, що вона залишиться з ним через його талант. Як танцюриста, так і автора пісень", – розповіли батьки бойфренда Мадонни.

Родичі танцівника не приховують, що спершу були ошелешені від вибору сина та розуміють, що різниця у віці і справді велика. Однак саме Мадонну він може повести до вівтаря. За словами батьків Ахламаліка Вільямса, це перша обраниця, до якої він настільки трепетно ставиться.

Ми знаємо, що між ними велика різниця у віці - 35 років... У нього до Мадонни були дівчата, але все було несерйозно і вони розходились. Вони не могли витримати, що в нього справи йдуть добре, а Ахламалік гастролює з Мадонною,

– розповіли батьки хлопця.

Окрім цього, вони додали, що пара познайомилась у 2015 році, коли танцівник брав участь у талант-шоу. Тоді Мадонна заявила, що хоче бачити талановитого Ахламаліка Вільямса у своєму шоу-балеті. Під час одного з турне вони почали зустрічатись як пара. Вже за кілька місяців роману Мадонна познайомила бойфренда зі своїми дітьми.

Як відомо, вперше світ дізнався про роман Мадонни та Ахламаліка Вільямса всередині грудня 2019 року. Пару сфотографували папараці під час їхнього відпочинку в Маямі. Поп-діва не приховувала романтичних почуттів до танцівника, ніжно обіймаючи його і цілуючи. Вікенд Мадонна провела не тільки з бойфрендом, але й з донькою Лурдес, яка молодша за Ахламаліка всього на 3 роки.