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Меган Марк та принц Гаррі здійснили приголомшливий вихід: елегантний образ герцогині Сассекської

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Меган Марк та принц Гаррі / Instagram / @sussexroyal

Вчора, 7 березня, герцоги Сассекські відвідали музичний фестиваль у Королівському Альберт-холлі. Цей вихід став другою публічною появою пари після заяви про відхід від королівської родини. Меган Маркл продемонструвала приголомшливий образ total red, підкоривши публіку своїм бездоганним стилем.

Кілька днів тому Меган Марк прилетіла до Великобританії з Канади, аби востаннє виконати королівські обов'язки. Перший вихід вона здійснила самостійно та таємно, відвідавши виставку Immersive Storytelling Studio у Національному театрі. Згодом герцогиня Сассекська з'явилася з чоловіком на церемонії нагородження преміями Endeavour Fund Awards.

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Проте Меган Маркл вирішила не залишатися без уваги публіки надовго й приголомшила виходом на фестивалі воєнних оркестрів Королівської морської піхоти. Захід відбувся в лондонському Альберт-холлі.

Для публічної появи Меган Маркл обрала вбрання total red, яке по праву могло б конкурувати з найефектнішими образами голлівудських зірок на червоній доріжці. На ній приталена сукня-кейп довжини максі від іменитого британського бренду Safiyaa, яку вона поєднала з замшевими туфлями-човниками від преміальної марки Aquazzura.

Не менш важливими деталями look стали брендові аксесуари – масивні сережки з коштовним камінням від Simone Rocha та атласний клатч від Manolo. Цей бездоганний аутфіт завершила легка укладка та макіяж з акцентом на очі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений HELLO! Magazine (@hellomag)

Принц Гаррі виглядав поряд з дружиною Меган не менш ефектно. На ньому багряна форма генерал-капітана морської піхоти. Можливо, таке вбрання для публічного виходу Гаррі обирає востаннє, адже вже з початку квітня він не зможе одягати святковий мундир зі почесними знаками, проте збереже військове звання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений HELLO! Magazine (@hellomag)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Принц Гаррі Меган Маркл Модні бренди Стиль і мода
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